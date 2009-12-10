Oğlum molotof atması için ölümle tehdit ediliyor

Serap'ı otobüste molotofla yakmaktan tutuklanan çocukların aileleri, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Genç kızla aynı mahallede oturdukları öğrenilen zanlılardan birinin babası, oğlunun molotofkokteyli atması için örgüt tarafından ölümle tehdit edildiğini söylüyor. M.D.'nin babası ise 'Oğlumun yaptığı ispatlanırsa onu ellerimle öldürürüm.' diyor. Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Küçükçekmece'de belediye otobüsüne molotofkokteyli atan zanlılar, ölümüne yol açtıkları Serap Eser ile aynı mahallenin çocuğu çıktı. Terör örgütlerinin kullandığı çocukların böyle elim bir olayla gündeme gelmesi ailelerini de yıktı. Çocuklarının yaptıklarını asla onaylamadıklarını belirten ailelerin anlattıkları ise ibret verici. Cezaevine gönderilen çocuklardan 16 yaşındaki Ö.B.'nin babası, çocuğunun terör örgütü PKK'lı bir grup genç tarafından molotofkokteyli atması için ölümle tehdit edildiğini öne sürüyor. Otobüse saldırı olayında tutuklanarak cezaevine gönderilen M.D.'nin babası Mahmut D. de oğlunun böyle canice bir cinayeti işlemesinin mümkün olmadığına inanıyor. M.D., "Oğlum sadece işe gidip geliyordu. Daha öncesinde böyle bir olaya hiç karışmadı. Vahşice işlenmiş olayı eğer oğlumun yaptığına inansaydım onu herkesin önünde kendim yakardım. İspatlasınlar, oğlumu kendi ellerimle öldürürüm." diyor. Serap'ı ve ailesini tanıdıklarını belirten Hasan B., olayda tutuklanan üç kişinin aynı mahallede oturduklarını söylüyor.



İstanbul'da son günlerde yaşanan sokak gösterileri sırasında oğlu gözaltınan alınan baba Mehmet K. ise olup biten karşısında şaşkın. Mehmet K., "Pazar günü oğlumu bakkala ekmek almaya gönderdim. Karşıma suçlu olarak çıktı." diye konuşuyor.



Küçükçekmece'de belediye otobüsüne molotofkokteyli atan zanlılar, ölümüne yol açtıkları Serap Eser ile aynı mahallenin çocuğu çıktı. Terör örgütlerinin kullandığı çocukların böyle elim bir olayla gündeme gelmesi ailelerini de yıktı. Çocuklarının yaptıklarını asla onaylamadıklarını belirten ailelerin anlattıkları ise ibret verici. Cezaevine gönderilen çocuklardan 16 yaşındaki Ö.B.'nin babası, çocuğunun terör örgütü PKK'lı bir grup genç tarafından molotofkokteyli atması için ölümle tehdit edildiğini öne sürüyor. Otobüse saldırı olayında tutuklanarak cezaevine gönderilen M.D.'nin babası Mahmut D. de oğlunun böyle canice bir cinayeti işlemesinin mümkün olmadığına inanıyor. M.D., "Oğlum sadece işe gidip geliyordu. Daha öncesinde böyle bir olaya hiç karışmadı. Vahşice işlenmiş olayı eğer oğlumun yaptığına inansaydım onu herkesin önünde kendim yakardım. İspatlasınlar, oğlumu kendi ellerimle öldürürüm." diyor. Serap'ı ve ailesini tanıdıklarını belirten Hasan B., olayda tutuklanan üç kişinin aynı mahallede oturduklarını söylüyor.



İstanbul'da son günlerde yaşanan sokak gösterileri sırasında oğlu gözaltınan alınan baba Mehmet K. ise olup biten karşısında şaşkın. Mehmet K., "Pazar günü oğlumu bakkala ekmek almaya gönderdim. Karşıma suçlu olarak çıktı." diye konuşuyor.



Çocuklarını örgütten kurtaramayan aileler memlekete dönmeyi düşünüyor



Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen farklı bir olayda, 15 yaşındaki Gökhan K., polise taş atamaktan gözaltına alındı. Çocuğunu Çocuk Şube'den almak için giden baba Mehmet K. acı gerçekle karşılaştı. Oğlu Gökhan'ı, Pazar günü ekmek almak için bakkala gönderdiğini kaydeden Mehmet K., oğlunun kimliğinin PKK yandaşları tarafından gasp edildiğini ve para verilerek eylem yaptırıldığını ileri sürdü. Doğubayazıt'tan 2 yıl önce İstanbul'a geldiğini ifade eden Mehmet K. aynı kişilerin geçmişte de çocuklarını eylemlere çektiklerini anlattı. Çocukları ile yeterince ilgilenemediğini belirten Mehmet K., bu tür olaylardan dolayı memlekete geri dönmeyi düşündüğünü söyledi.