'Oğlum dağda üşür, bırakın'

Bitlis Hizan’da bir ay önce PKK tarafından kaçırılan lise öğrencisi Vedat Aydın’ın (16) annesi Leman Aydın, Anneler Günü hediyesi olarak kaçırılan oğlunu istedi. Bugün'de yer alan habere göre acılı anne “Benim oğlum hasta dağda dayanamaz üşür. Analar artık ağlamasın Evlat acısı kadar büyük bir acı yok” dedi.

'Çiçek getirip elimi öpecekti'

Hatay'daki Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, oğlunun mezarını ziyaret etti. Cömert “Abdullah bana çiçek, hediye getirecekti. Beni dışarıya çıkaracak, yemeğe götürecekti. Elimi öpecekti, Acım çok büyük” dedi.