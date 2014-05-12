T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Oğlum dağda üşür, bırakın'

Bitlis Hizan'da bir ay önce PKK tarafından kaçırılan Vedat Aydın'ın annesi Leman Aydın, Anneler Günü'nde oğlu için çağrıda bulundu

12 Mayıs 2014 15:14

Bitlis Hizan’da bir ay önce PKK tarafından kaçırılan lise öğrencisi Vedat Aydın’ın (16) annesi Leman Aydın, Anneler Günü hediyesi olarak kaçırılan oğlunu istedi. Bugün'de yer alan habere göre acılı anne “Benim oğlum hasta dağda dayanamaz üşür. Analar artık ağlamasın Evlat acısı kadar büyük bir acı yok” dedi.

 

'Çiçek getirip elimi öpecekti'

 

 Hatay'daki Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden  Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, oğlunun mezarını ziyaret etti. Cömert “Abdullah bana çiçek, hediye getirecekti. Beni dışarıya çıkaracak, yemeğe götürecekti. Elimi öpecekti, Acım çok büyük” dedi.

ETİKETLER

pkkacılı anneoğluçağrıda bulunduleman aydınvedat aydınoğlum dağda üşüranneler günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24