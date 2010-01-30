'Oğlum da ölmesin diye eylemdeyim'

T24 - Ankara’da TEKEL işçileri, 46 gündür sürdürdükleri eylemlerinde değişik duyguları bir arada yaşıyor.





Zaman zaman halay çeken, oyun havaları eşliğinde oynayan işçiler, günlerdir ayrı oldukları yakınlarından gelen acı haberlerle de üzülüyor.



Ankara’daki eyleme katılan Batmanlı TEKEL işçisi Hüseyin Arslan (49) eylemde olduğu sırada, ‘talasemi’ (Akdeniz anemisi) hastası kızı Mizgin Arslan’ın (14) durumunun kötüleştiği haberini aldı. Arkadaşlarının aralarında topladığı parayla memleketine dönen baba, kızının cenazesiyle karşılaştı. Son nefesinde yanında olamadığı kızını toprağa veren Arslan, yeniden Ankara’ya dönerek eylemci arkadaşlarının arasında yerini aldı.





‘Çocuklarımın geleceği için çadıra döndüm ’



Batman’ın Kozluk İlçesi’ne bağlı Ulaşlı Köyü Kale Mezrası’nda yaşayan, Tekel Kozluk Bekirhan Tütün İşletmesi’nde çalışan 10 çocuk babası Hüseyin Aslan’ın daha önce kızları Semra (14) ve Melekşah’ı (15) ‘talasemi’den kaybettiği anlaşıldı. Hüseyin Arslan’ın hayatta kalan 7 çocuğundan oğlu Osman (7) da aynı hastalıkla mücadele ediyor. Çocuklarının geleceğini düşünerek Ankara’ya eyleme geldiğini belirten Hüseyin Arslan, “Çocuklarımın geleceği için arkadaşlarımın yanına döndüm. Oğlumun da ölmesini istemiyorum. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize sahip çıkmasını istiyorum” dedi.





Babalarının vefatını eylemde öğrendiler



İzmir’deki TEKEL’de çalışan Hüsniye Bayram ve Yasemin Çelenk kardeşler de kalp krizi geçiren babalarının vefat haberini eylemlerine devam ederken aldılar. Kız kardeşleri ilk olarak günlerdir birlikte eylem yaptıkları arkadaşları teselli etti. İki kardeş, arkadaşlarının desteğiyle babalarının cenazesine katılmak üzere eyleme ara verdi.





TEKEL işçilerine dayanışma sofrası



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), bugün Türk-İş Genel Merkezi önünde eylem yapan 3 bin işçiye öğle yemeğinde ‘Dayanışma Sofrası’ kuracak. DİSK’ten yapılan yazılı açıklamada, “DİSK direnişteki TEKEL işçileriyle dayanışmak için yarın saat 13.00’de Türk-İş Genel Merkezi önünde bulunan 3 bin işçiye öğle yemeğinde bir araya gelerek Dayanışma Sofrası kuracaktır” denildi.





Zincirli destek



TEKEL işçilerine destek için Ak Parti İzmir İl Başkanlığı önündeki bayrak direğine kendilerini zincirleyen 10 kişi, gözaltına alındı. ‘Dev-Genç’ yazılı yelekler giyen, kızların da bulunduğu 10 kişiyi çembere alan Çevik Kuvvet ekipleri, gençleri eylemden vazgeçmeleri yönünde uyardı.





Halktan eylemcilere destek



Olumsuz yanıt alan ekipler, demir makasıyla zincirleri kestikten sonra göstericileri emniyete götürdü. Eylem sırasında otobüs duraklarında bekleyenler, göstericileri alkışlarla destekledi. Polisle, bu kişiler arasında tartışma çıktı.









