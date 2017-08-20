Oğlu telefon mesajlarına cevap vermeyen baba uygulama geliştirdi

İngiltere'de 13 yaşındaki oğlu telefon mesajlarına cevap vermeyen bir baba, oğlunu yanıt vermeye zorlayacak bir uygulama geliştirdi.

Nick Herbert'in geliştirdiği ReplyAsap (Hemen Cevap Ver) adlı uygulama, cevap verilene kadar telefondaki bütün uyarı tonları ve alarmların bir anda ve en yüksek ses seviyesinde çalmasına neden oluyor.

Mesaja cevap verene kadar da telefon çalmayı sürdürüyor.

Telefon bir anda kilitleniyor ve başka uygulamaları kullanmak da mümkün olmuyor.

Herbert oğlunun telefonunu sessize alarak sürekli oyun oynadığını, bunun da onu "çıldırttığını" söylüyor.

Ancak uygulama sadece Android yazılımlı akıllı telefonlarda çalışıyor.

Uygulamayı geliştiren Nick Herbert'in oğlu ise İphone kullanıyor.

İphone ve iOS yazılımlı diğer telefonlarda bu uygulama mevcut değil.

Öte yandan, kullanıcı yorumlarına bakılırsa babanın uygulamayı biraz daha geliştirmesi gerekebilir.

Çünkü ReplyASAP kullanıcılarından bazıları, uygulamanın sürekli donduğundan şikayetçi.

Bazı kullanıcılar ise, uygulamanın çok iyi bir fikir olduğunu söylemiş.

Google Play'in internet sitesine göre, ücretli olan uygulamanın puanı ise, 5 üzerinden 2.5.