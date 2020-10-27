Oğlu, Soylu'ya hakaret soruşturmasında ev hapsindeydi; kanser tedavisini yarım bırakan baba hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya "hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılmasının ardından ev hapsi kararı verilen ve polis kardeşinin görev yeri değiştirilen Erdal Yılmaz’ın, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser tedavisi devam ederken, tedaviyi yarım bırakarak köyüne dönen babası Hüdayim Yılmaz, dün yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada “Maske” adlı hesabın kullanıcısı olan Erdal Yılmaz hakkında, hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Samanyolu TV’de konuşmalarını alıntılayarak eleştiren tweet’ler attığı için “hakaretten” soruşturma açılmış Yılmaz’ın evinin, kapısı kırılarak PÖH ekiplerince “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” gece saatlerinde basılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Yılmaz, tweet atmaya devam ettiği iddia edilerek bir ay içinde yeniden gözaltına alınmış, Yılmaz’a bu kez de elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verilmişti.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Yılmaz, yaptığı açıklamada, İzmir’deki görevinden alınan polis kardeşinin prostat kanseri olan babasına baktığını, annesinin gözü kornea nakilli olduğu için görme kaybı olduğunu ve ikisinin de kendine tek başına bakamayacak durumda olduğunu belirtmişti. Tedavi gören 79 yaşındaki baba Hüdayim Yılmaz, polis oğlunun Ardahan’a gönderilmesinden sonra, bakacak kimse olmadığı için kendi rızasıyla tedaviyi yarım bırakarak İzmir’in Şehitler köyüne, eşinin yanına döndü.

"İki evladını göremeden, yapayalnız göçtü, gitti"

Durumu evde giderek kötüleşen Hüdayim Yılmaz’ın geçen hafta içinde bilinci yarı açık hale geldi ve yemek yiyememeye başladı. Baba Yılmaz, dün sabah 06.00 sularında yaşamını yitirdi. Anne ve baba Yılmaz’ın yanlarında kimse olamadığı için ölüm bilgisini, köydeki bir komşuları 112’ye bildirdi.

Erdal Yılmaz, babasının ardından, “Kardeşim gidince, ‘Annen yalnız, ona bakacak kimse yok’ diyerek köye dönmüştü. Babam öldü, iki evladını göremeden, yapayalnız göçtü, gitti” dedi. Ev hapsindeki Yılmaz, cenaze işlemleri için savcılıktan izin bekliyor.