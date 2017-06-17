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Oğlu sınava geç kaldı; baba kapıları yumrukladı

Sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğulan babayı sınava giremeyen oğlu teselli ederek uzaklaştırdı

17 Haziran 2017 15:40

Sivas’ta LYS'ye 1 dakika geç kaldığı için oğlu sınava alınmayan baba, kapıları yumrukladı

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesinde düzenlenen LYS-2 Lisans Yerleştirme Sınavında 15 dakika kuralına takılan üniversite adayları sınava alınmadı.

Sınava 1 dakika geç kaldığı için oğlu sınava alınmayan baba, salon görevlilerine yalvardı. Görevlilerle konuşan baba oğlu salona alınmayınca beddua ederek kapıyı yumrukladı. Sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğulan babayı sınava giremeyen oğlu teselli ederek uzaklaştırdı.

 

Adresi bulamadı, sınava yetişemedi

 

Şişli’de bir lisede, Lisans Yerleştirme Sınavına geç kalan bir aday 09:45 kuralına takılarak sınava alınmadı. Öğrenci bu duruma tepki göstererek, “Buraya ters bir yerde oturuyorum, okulun adresini bulmakta zorlandık bu yüzden sınava yetişemedim” dedi.

Üniversite öğrencilerini yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) Tunay Kılıç isimli aday 09:45 kuralına takıldı. Tüm çabalarına rağmen okula alınmayan Kılıç, duruma tepki gösterdi.
Sınav binasına alınmayan Tunay Kılıç, okulun kapısından çıktıktan sonra çevredeki öğrenci yakınları tarafından teselli edildi. Üzgün olduğu gözlenen Kılıç, yürüyerek babasının yanına gidince babası da şoke oldu.

Okula oğlunun alınmadığını öğrenen baba oğlunu bir süre teselli etti. Okulun yazılan adrese göre başka bir yerde olduğunu belirten veli, ‘Şişli yazıyor kağıtta burası Feriköy ne alakası var burasının Şişli’yle’ diyerek tepkisini koyarken, Tunay Kılıç ve velisi bir süre sonra okul çevresinden ayrıldı.

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