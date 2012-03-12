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Dünya

Oğlu polise bilye attı, Sarkozy özür diledi

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin en küçük oğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda oyun oynarken olay çıkardı.

12 Mart 2012 09:00

T24- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin en küçük oğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda oyun oynarken olay çıkardı.

 

RTL adlı radyo kanalının, uluslararası ajanslarca doğrulanan haberine göre, Paris’teki Elysee Sarayı’nın bahçesinde iki arkadaşıyla oyun oynayan Louis Sarkozy (15), koruma polislerine bilye, top ve domates attı.

Önce, Elysee’nin ön kapısının hemen dışında bekleyen bir kadın koruma polisinin önüne, içeriden gelen bir bilye düştü. Polis daha ne olduğunu anlamadan, ikinci bir bilye daha atıldı; üstelik bu ikincisi, polisin yanağına isabet etti. Hemen ardından da bir domatese hedef olan kadın, durumu içeri bildirdi.

Elysee koruma ekibi de, suçun faillerinin, Louis Sarkozy ve minik oyun çetesi olduğunu hemen belirledi. Cumhurbaşkanı Sarkozy, olay nedeniyle polis memurundan özür diledi. Memur şikayetçi olmadı.

 

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