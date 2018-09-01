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Oğlu kanalda kaybolan annenin feryadı yürek burktu (2)

CANSIZ BEDENİ, 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU Ayaklarını suya sokmak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Atakan Karatosun'un (14) cansız bedeni, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Alihocalı Mahallesi'nde bulundu

01 Eylül 2018 00:44

CANSIZ BEDENİ, 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Ayaklarını suya sokmak istediği sırada dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen Atakan Karatosun\'un (14) cansız bedeni, yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Alihocalı Mahallesi\'nde bulundu.
Akşam saatlerinde kanal içeresinde ceset olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Sualtı Grup Amirliği\'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin, öğlen saatlerin sulama kanalında kaybolan Atakan Karatosun\'a ait olduğu saptandı. Karatosun\'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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