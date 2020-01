Oğlu ile Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da pazarcılık yapan Adalet Karadayı (52), oğlu Mecit Karadayı (27) ile birlikte Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek isteyen pazarcı Adalet Karadayı, oğlu Mecit Karadayı ile birlikte operasyona katılabilmek için askerlik şubesine dilekçe verdi. Adalet Karadayı, Afrin\'e gidebilmek için can attığını ifade ederek, \"Ben Afrin\'e gitmek istiyorum. Annem beni bu vatana feda olsun diye ne zor şartlarda büyüttü. Ben de evlatlarımı çok zor şartlarda büyüttüm, bu vatana kurban olsun diye. Ben vatanım için askerlerin önünde kalkan olmak istiyorum. Vatanımı, ülkemi, Türk askerlerini çok seviyorum. Bütün anne babaların benim gibi düşündüğünü görüyorum. Televizyonda bir teyzemizin kurban kestiğini izledim. Ben de evlatlarımı vatanımıza, milletimize kurban vermek istiyorum\" dedi.

Çocuklarını seve seve şehit vermeye hazır olduğunu söyleyen Adalet Karadayı, şöyle devam etti:

\"Askere gitmek için dilekçe verdim. İki oğlum var, çocuklarımı da askere göndermek istiyorum. Çok mutluyum, inşallah kabul olur. Dünyanın en mutlu adamı olurum. Seve seve evlatlarımı şehit vermeye hazırım. Çünkü vatan olmadan evlat olmaz, vatan olmadan anne olmaz, baba olmaz, kardeş olmaz. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Eşim, çocuklarım, kardeşlerim vatana kurban olsun.\"

Mecit Karadayı da babası ile birlikte vatan için her yere gideceğini ifade ederek, \"Millet olmadan, bayrak olmadan, ezan olmadan hiçbir şey olmaz. Bizim canımız vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza helal olsun. Biz hazırız, ne zaman çağırırlarsa, ne zaman isterlerse her zaman hazır kıtayız. Biz komandoyuz\" diye konuştu.

Eşine ve oğluna destek olan Seyfinaz Karadayı ise \"İki oğlum var. Eşim ve iki oğlumu vatanımız ve milletimiz için Afrin\'e göndermeye razıyım. Göndermek istiyorum\" dedi.



