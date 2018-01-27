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Oğlu için yakalama kararı çıkarılan eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan ilk açıklama

"Oğlumun hayatı boyunca FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadı, ismimin kirletilmesine izin vermem"

27 Ocak 2018 13:39

Oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında, "Bylock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç, "Şerefimle devletime hizmet ederek koruduğum ismimi, hiç kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceğimi kamuoyuna önemle duyururum" dedi. 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Kılıç, oğlunun hayatı boyunca "FETÖ" ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti, "Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın organlarında ayrıntılı biçimde yer alması oldukça düşündürücü ve üzücüdür" ifadesini kullandı. 

Haşim Kılıç’ın açıklaması şöyle:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla oğlum Fatih Samet Kılıç hakkında soruşturma açılması ve bunun bazı basın yayın organlarında yer alması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Öncelikle şunu açıkça ve önemle belirtmeliyim ki oğlumun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan yakından bir ilgisi olmamıştır. Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Kendisinin çevresi ve sosyal hayatı birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen örgütle ilişki kurulabilmesinin imkansızlığı da ortaya çıkacaktır.

Oğlum Fatih Samet Kılıç, zaten 12 yıldır yurtdışında çalışmakta ve kendi kurduğu işleriyle ilgilenmekte olup, yurda aralıklarla gelip gitmektedir. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın organlarında ayrıntılı biçimde yer alması oldukça düşündürücü ve üzücüdür.

42 yıllık devlete hizmet hayatının büyük bölümünü Anayasa Mahkemesi’nde geçirmiş, emekli bir yargı mensubuyum. Görev sürem içinde, FETÖ’nün Balyoz, Ergenekon ve buna benzer davalarla kurduğu kumpasları, bireysel başvuru kararlarıyla tespit ederek etkisiz hale getiren Anayasa Mahkemesi’nin başkanı olarak oğluma yapılan bu suçlama, beni ve ailemi derinden üzmüştür. Şerefimle devletime hizmet ederek koruduğum ismimi, hiç kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceğimi kamuoyuna önemle duyururum.”

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Haşim KılıçANayasa MahkemesiBylock

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