Oğlu için sanal kiralık tuttu!

Çin'de bir babanın, internet üzerinden oynanan sanal oyunlarda oğlunun avatarını bulup öldürmesi için sanal kiralık katil tuttuğu ileri sürüldü.

Feng isimli babanın, 23 yaşındaki işsiz oğlunun internette çok zaman harcaması yüzünden çok kaygılandığı için bu yola başvurduğu kaydedildi.

Çinli baba oyunlarda sürekli bozguna uğrarsa, oğlunun oyunlarda zaman harcamaktan vazgeçeceğini düşünmüş.

Fakat yerel medyadan edinilen bilgilere göre oğul, bir süre sonra sanal oyunlarda başka oyuncuların hep kendisini hedef almasından kuşkulanmaya başlamış.



'Aile ilişkileri açısından faydalı değil'



Nottingham Trent Üniversitesi'nden kumar ve bağımlılık uzmanı Profesör Mark Griffiths, "Bu tür oyunlar aile ilişkileri bakımından faydalı değil" dedi.

Daha önce böyle bir müdahale örneği duymadığını belirten Griffiths, yine de Çinli babanın örneğini pek tavsiye etmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde yukardan müdahalenin faydası olmuyor çünkü oyunlara aşırı düşkünlüğün arkasında genellikle başka bir sorun yatar"

Griffiths, bir çok ebeveynden çocuklarının sanal oyun alışkanlıkları konusunda şikayet dinlediğini ama bunların çoğunun bağımlılık olmadığını söyledi.

"25 yıl boyunca video oyunlarına aşırı düşkünlük konusunu araştırdım" diyen Griffiths, "Oyuna günde 10 ila 14 saat arası zaman harcayan insanlar gördüm. Ama çalışmıyorlarsa, bir ilişki içinde değiller ve çocukları da yoksa çok büyük zarar görmüyorlar" diye ekledi.

Griffiths'e göre, "Burada önemli olan oyuna ne kadar zaman harcadığınızdan ziyade, bunun hayatınız üzerindeki etkisi" dedi.



'İnternette bunlar normal şeyler'



Çin'deki olaya gelince, baba ile oğulun barıştığı söyleniyor fakat World of Warcraft adlı savaş oyunları uzmanı Olivia Grace, baba Feng'in seçtiği yolun caydırıcı olmadığı görüşünü savundu.

Grace, "Sanal oyunlarda sürekli öldürülüyorsunuz, internette bunlar normal şeyler" dedi.