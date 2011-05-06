Oğlu göçükte kalan baba Kılıçdaroğlu'ndan ağlayarak yardım istedi

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CHP Lideri: Hükümeti zorlayacağız

Kılıçdaroğlu, 10 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçinin toprak altında kaldığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında incelemede bulundu.Kılıçdaroğlu, heyelanla ilgili olarak da görüntünün tabi bir afet olduğunu gösterdiğini belirtti.Heyelanda can kaybı olmasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:“Gönül isterdi ki can kaybı yaşanmamış olsaydı. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların devam etmesi de bizleri mutlu ediyor. Umuyorum göçük altında kalan işçilerimiz çıkarılır ve ailelerine teslim edilir. İşçilerin temsilcisi sendikalar da burada duyarlılık gösteriyorlar. Umuyorum acıları çok daha fazla kabuk bağlamaz.”Kılıçdaroğlu, daha sonra göçük altında kalan Hacı İsmail Yıldırım, Kemal Elmas ve Muhsin Koşar'ın yakınlarıyla kömür sahasında bir araya gelerek taziye dileklerini iletti.İşçilerin yakınları, toprak altındakilerin çıkarılması için Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi. Bir baba Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise cenazelerin uzun süre toprak altında kalmaması gerektiğini ifade etti. Bu olayı politik olarak kullanmak istemediklerini; ancak cenazelerin çıkarılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Sonuçta bu bir acıdır. Biz hükümeti de zorlayacağız, Enerji Bakanını da zorlayacağız. Bir an önce bu cenazelerin çıkarılması lazım” dedi.Toprak altında bulunan işçilerin yakınları, 85 gündür sahada yatıp kalktıklarını belirterek, burada anıt mezar yapılmasını değil, sadece yakınlarının cenazelerini istediklerini ifade ettiler.CHP Kahramanmaraş milletvekili adayı Kemal Sağ da göçük altında bulunan işçiler için Kur'an-ı Kerim okudu.