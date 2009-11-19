Oğlu dağda, dağdakiler makamda

Oğlu dağa çıkıp PKK’ya katılan Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi Belediye Başkanı DTP´li Abdullah Demirbaş, “Demokratik Açılım” kapsamında Türkiye’ye gelen 34 kişilik “Barış Grubu”ndan 4’ünü dün makamında ağırladı.



Masasında örgüte katılan oğlu Baran Demirbaş’ın fotoğrafı bulunan Başkan Demirbaş, Kandil Dağı’ndan gelen PKK’lılar Mehmet Şerif Gençdağ, Mustafa Ayhan, Lütfü Taş ve Vilayet Yakut’a şöyle dedi: “Gelişinizden mutluluk duyduk. Barış savaştan daha zordur. Önemli olan birlikte bu zorlukları aşmaktır. Sizlerin gelişi halkın barış ümitlerini daha da güçlendirdi.” PKK’lılardan Gençdağ da barışın çok yakın olduğunu ve bunu da halkla beraber yapacaklarını söyledi.