Oğlu Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan AKP Sarıyer Belediye Meclis üyesi istifa etti

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri nedeniyle tutuklanan öğrenci Doğu Demirtaş’ın annesi Gamze Demirtaş, AKP Sarıyer Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti.

Annesinin AKP Sarıyer Kadın Kolları İlçe Başkanı olduğunu belirten Boğaziçi öğrencisi Doğu Demirtaş, "Süleyman Soylu, benimle nasıl helalleşecek? Bu kadar öğrenciyle ve aileleriyle ne kadar helalleşecek” diye sormuştu.

Boğaziçi Üniversitesi önünde açılan resim sergisinde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Doğu Demirtaş’ın annesi Gamze Demirtaş, AKP Sarıyer Belediye Meclis üyeliğinden istifa etti. Gamze Demirtaş, aynı zamanda AKP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı. Odatv’nin haberine göre, AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı yöneticileri istifayı doğruladı ama sebebini açıklamadı. Gamze Demirtaş’ın istifasında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevini bıraktığını ifade ettiği belirtildi.

CHP milletvekilleri Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 2 kişiyi cezaevinde ziyaret etmişti. Ziyarette tutuklu öğrenci Doğu Demirtaş, “Annem Gamze Demirtaş, AK Parti’nin Sarıyer Kadın Kolları İlçe Başkanı. Bir ülkede bir bakan sürekli insanları hedef gösterirse, öğrencilere ‘sapkın’ derse, ‘Teröristleri içeri aldık’ derse, savcılar nasıl özgür karar verecek? Onlar da kendilerini baskı altına hissediyor, tutuklamaması gereken kişileri tutuklamak zorunda hissediyor. Süleyman Soylu, benimle nasıl helalleşecek? Bu kadar öğrenciyle ve aileleriyle ne kadar helalleşecek” diye sormuştu.

TIKLAYIN - CHP heyetinden Boğaziçi Üniversitesi’nin tutuklu öğrencilerine ziyaret