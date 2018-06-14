Oğlu "Almanya'dan bir enkaz getirdik" demişti; Deniz Baykal'dan aylar sonra ilk fotoğraf

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, beyin damarındaki tıkanıklık nedeniyle 51 gün Ankara'da, yaklaşık 3 buçuk ay da Almanya'da tedavi gördükten sonra Mart ayında Türkiye dönen ve tedavisi GATA'da devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın fotoğrafını paylaştı.

TIKLAYIN-Deniz Baykal, tedavi için Almanya'ya götürülmüştü; oğlu: Almanya'dan bir enkaz getirdik, GATA'da toparlıyorlar

Ne olmuştu?

16 Ekim 2017'de beyin ödemi teşhisiyle Ankara'da hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmişti. Yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün süren Baykal, 75 gün süreyle de Almanya'da tedavi görmüştü. Burada yanlış tedavi uygulandığı iddiasının ardından Baykal, tekrardan Türkiye'ye getirilmişti. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Baykal, yaklaşık iki hafta önce Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili adayı Deniz Baykal Türkiye'ye döndükten sonra babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ataç Baykal, "Almanya’da tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor” demişti.