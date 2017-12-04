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Oğlak hırsızları kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da arazide otlayan oğlağı çalarak otomobile koyan 2 kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

04 Aralık 2017 14:17

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da arazide otlayan oğlağı çalarak otomobile koyan 2 kişi, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 2 kişinin, oğlağı koymalarının ardından anne keçinin otomobilin peşinden koştuğu görüldü.
Olay, geçen 27 Kasım günü saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Telafer mahallesinde meydana geldi. İki kişi, siyah renkli otomobille araziye gelerek bağını çözdükleri otlayan oğlağı alıp bagaja koydu. Bu sırada yavrusundan 50 metre ilerideki anne keçi, yattığı yerden kalkıp, otomobile doğru koşmaya başladı. Anne keçiyi gören hırsızlar onu da çalmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Bu anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, anne keçinin otomobilin ardından bir süre koştuğu, daha sonra bakakaldığı görüldü.
150 LİRAYA SATMIŞLAR
Polis merkezine giderek şikayette bulunan oğlağın sahibi Soner Lök\'ün başvurusu üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, güvenlik kameraları ve çevrede bulunanların verdiği eşkaller doğrultusunda hırsızların, aynı suçtan poliste kayıtları bulunan Tahsin E. (25) ve Yunus Emre Ö. (19) olduğunu tespit etti. Polis, her iki şüpheliyi, olayı gerçekleştirdikleri otomobilde yakalayarak gözaltına alındı. Çaldıkları oğlağı, tanımadıkları bir kişiye 150 lira karşılığında sattıklarını itiraf eden 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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