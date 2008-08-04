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Spor

Oglago, 50 km'yi tamamlayamadı

20. Kış Olimpiyat Oyunları'nda, kuzey disiplini kayaklı koşu erkekler 50 kilometre serbest stil mücadelesinde, Türk sporcu Sabahattin Oglago yarışı tamamlayamadı.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Pragelato Plan'da yapılan ve 82 kayakçının katıldığı yarışta Türkiye'yi temsil eden Oglago, mücadeleyi tamamlayamayan 16 sporcu arasında yer aldı. Milli sporcu, mücadelenin 10'uncu kilometresini 25:30.0 ile 70'inci, 26'ncı kilometresini ise 1:10:14.8'lik zamanıyla 71'inci sırada geçti ve yarıştan çekildi.

Yarışta İtalyan Giorgio Di Centa, 2 saat 6 dakika 11.8 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Mücadelede ikinciliği Rus Evgeni Dementiev 2:06:12.6, üçüncülüğü ise Avusturyalı Mikhail Botwinov 2:06:12.7 ile elde etti.

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