Oglago, 50 km'yi tamamlayamadı

Tempo24-



Pragelato Plan'da yapılan ve 82 kayakçının katıldığı yarışta Türkiye'yi temsil eden Oglago, mücadeleyi tamamlayamayan 16 sporcu arasında yer aldı. Milli sporcu, mücadelenin 10'uncu kilometresini 25:30.0 ile 70'inci, 26'ncı kilometresini ise 1:10:14.8'lik zamanıyla 71'inci sırada geçti ve yarıştan çekildi.



Yarışta İtalyan Giorgio Di Centa, 2 saat 6 dakika 11.8 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Mücadelede ikinciliği Rus Evgeni Dementiev 2:06:12.6, üçüncülüğü ise Avusturyalı Mikhail Botwinov 2:06:12.7 ile elde etti.



