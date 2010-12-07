-ÖGER TOURS, THOMAS COOK'A SATILDI HAMBURG (A.A) - 12.07.2010 - Almanya'nın önde gelen seyahat ve turizm şirketlerinden Öger Tours'un sahibi Vural Öger, Öger Tours'un tüm hisselerinin dünyanın en büyük tur operatörlerinden biri olan Thomas Cook'a satılması konusunda anlaşma yaptı. Öger, Berlin Kartel Dairesi'nin onayından sonra Ağustos ya da Eylül ayında bu satışın sonuçlandırılacağını söyledi. Öger, "İki şirket arasındaki müzakereler 6 aydan beri devam ediyordu. Ben Nisan ayında müzakereyi kapatmıştım. Karşılıklı anlaşmalar sonucunda Öger Tours'un tüm hisselerinin satışı için Thomas Cook ile anlaşma imzalamış bulunmaktayım. Benim, Öger Tours ve Thomas Cook için de çok iyi anlaşma oldu. Böylelikle Öger Tours'un gelecekteki yıllarda gelişmesi ve geleceği garanti altına alınmış oldu. Öger Tours bir Türk markası olarak Avrupa'da daha güçlü bir şekilde faaliyetine devam edecek. Thomas Cook, Öger sayesinde Türkiye'de 1 numara olacak" dedi. Thomas Cook Şirketler Grubunda Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliğine getirildiğini de ifade eden Öger, "Dünyanın en büyük şirketlerinden birinin yönetim ve denetleme kuruluna getirilmek benim için çok önemli. Bu, aynı zamanda bana olan güvenin de bir kanıtı. Saygın bir pozisyon" dedi. Öger ayrıca, Öger Tours Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan kızı Nina Öger'in de Türkiye'deki şirketlerin ve otellerin başında olduğunu kaydederek, "Nina şu an Türkiye'de. Türkiye'yi de çok seviyor ve orada kalmak istiyor. Tabii kararı kendisi verir" şeklinde konuştu. Türkiye'nin turizmde geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Öger, "Türkiye turizmde yükselen bir ülke. Türkiye'ye olan talep sürekli artmaktadır" dedi.