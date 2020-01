Of'ta ruhsatsız 6 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi

OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Of ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda, ruhsatsız 1\'i kurusıkı 7 tabanca, 1 tüfek ile mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Of ilçesi Sırağaç Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada ruhsatsız 1\'i kurusıkı 7 tabanca, 1 tüfek, 9 milimetre çapında 13 tabanca fişeği, 37 kurusıkı tabanca fişeği ve 44 av tüfeği fişeği ele geçirildi. H.A. ve M.A.\'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



