-OFSPOR KULÜBÜ BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI KOCAELİ (A.A) - 13.02.2011 - Ofspor Kulübü Başkanı Ercal Saral'ın avukatı Hüseyin Fettahoğlu, ''Müvekkilim hakkında cinsel taciz suçundan verilmiş mahkeme kararı yoktur'' dedi. Fettahoğlu, yaptığı açıklamada, müvekkili Ofspor Kulubü Başkanı Ercan Saral'ın bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını hatırlattı. Müvekkilinin belirtilenin aksine cinsel taciz suçundan değil sadece tehdit ve hakaret suçlarından kesinlenmiş hapis cezası bulunduğunu belirten Fettahoğlu, şöyle konuştu: ''Müvekkilim Ercan Saral hakkındaki yakalama, bir futbolcunun eşine karşı hakaret ve tehdit suçlarından Didim Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği hapis cezasına ilişkindir. Müvekkilim hakkında cinsel taciz suçundan ötürü verilmiş mahkeme kararı veya yakalama emri bulunmamaktadır. Müvekkilimin cinsel taciz suçundan ötürü göz altına alındığına dair gerçek dışı haber, toplumda ve yaşadığı çevrede saygın bir konumu olan müvekkilimin kişilik haklarına açık bir saldırı olarak nitelendirilecektir.''