-OFSPOR KULÜBU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI KOCAELİ (A.A) - 13.02.2011 - Ofspor Kulübü Başkanı Ercan Saral, Kocaeli'de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İsmetpaşa Stadı'nda yapılacak Kocaelispor-Ofspor maçı için takımıyla birlikte Kocaeli'ye gelen Ofspor Kulübü Başkanı Ercan Saral, İzmit İsmetpaşa Stadı'nda Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Saral'ın, Didim'de, Ofspor takımındaki bir futbolcunun eşine yönelik tehdit, cinsel taciz ve hakaret suçlarından 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı, bu yüzden yakalama emri çıkartıldığı bildirildi.