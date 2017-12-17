Ofspor-Çanakkale Dardanelspor: 4-3

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Selman Timur (xx), Mesut Küçükarslan (xx)

OFSPOR: Yunus Emre (x)- Fatih Kaan Arıman (xxx), Selim (xx), Canberk (xxx), Sergen (xx), Niyazi (xxx)(Dk.76 Nevzat x), Mustafa (x), Talha (xxx)(Dk.64 Muhammet x), Fatih Aydın (xx), Furkan Karabatak (xx)(Dk.89 Berkay ), Ferhat (xx)

ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x)- Sinan (xx), Selim (xx), Sergen (xxxx), Veli (xx), Mustafa (xx), Tahir (xxx), Uğur (xx), Fatih (xx)(Dk.85 Görkem ), Fırat (xx), Serhat (xx)

GOLLER: Dk.4 Canberk, Dk.40 Talha, Dk.42 Niyazi, Dk.70 Fatih Kaan Arıman (Ofspor), Dk.46-59 Sergen, Dk.88 Tahir (Çanakkale Dardanelspor)

KIRMIZI KART: Dk.82 Mustafa (Ofspor)

SARI KARTLAR: Selim, Fatih Aydın (Ofspor), Serhat (Çanakkale Dardanelspor)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 17’nci hafta mücadelesinde Ofspor sahasında Çanakkale Dardanelspor’u 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada Canberk, 40’da Talha, 42’de Niyazi ve 70’da Fatih Kaan Arıman kaydederken, konuk ekibin golleri, dakika 46 ile 59’da Sergen, 88’inci dakikada Tahir’den geldi.