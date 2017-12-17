T24 LogoT24 Logo
Spor

Ofspor-Çanakkale Dardanelspor: 4-3

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Selman Timur (xx), Mesut Küçükarslan (xx) OFSPOR: Yunus Emre (x)- Fatih Kaan Arıman (xxx), Selim (xx), Canberk (xxx), Sergen (xx), Niyazi (xxx)(Dk

17 Aralık 2017 18:09

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)
STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek
HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Selman Timur (xx), Mesut Küçükarslan (xx)
OFSPOR: Yunus Emre (x)- Fatih Kaan Arıman (xxx), Selim (xx), Canberk (xxx), Sergen (xx), Niyazi (xxx)(Dk.76 Nevzat x), Mustafa (x), Talha (xxx)(Dk.64 Muhammet x), Fatih Aydın (xx), Furkan Karabatak (xx)(Dk.89 Berkay ), Ferhat (xx)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x)- Sinan (xx), Selim (xx), Sergen (xxxx), Veli (xx), Mustafa (xx), Tahir (xxx), Uğur (xx), Fatih (xx)(Dk.85 Görkem ), Fırat (xx), Serhat (xx)
GOLLER: Dk.4 Canberk, Dk.40 Talha, Dk.42 Niyazi, Dk.70 Fatih Kaan Arıman (Ofspor), Dk.46-59 Sergen, Dk.88 Tahir (Çanakkale Dardanelspor)
KIRMIZI KART: Dk.82 Mustafa (Ofspor)
SARI KARTLAR: Selim, Fatih Aydın (Ofspor), Serhat (Çanakkale Dardanelspor)
TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 17’nci hafta mücadelesinde Ofspor sahasında Çanakkale Dardanelspor’u 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada Canberk, 40’da Talha, 42’de Niyazi ve 70’da Fatih Kaan Arıman kaydederken, konuk ekibin golleri, dakika 46 ile 59’da Sergen, 88’inci dakikada Tahir’den geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA STAT ValiGürbüz Civelek HAKEMLER Safa YılmazSelman TimurMesut KüçükarslanYunus EmreFatih Kaan ArımanSelimCanberkSergenNiyaziNevzatMustafaTalhaMuhammetFatih AydınFurkan KarabatakBerkay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24