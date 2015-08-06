Ofsaytın tanımı değişti

FIFA oyun kurallarında bir değişikliğe gitti. Yeni kurala göre artık ofsayt pozisyonları yeni bir uygulama ile değerlendirilecek.

Geçtiğimiz sezon devrede olan 'pasif' uygulaması bundan sonra uygulanmayacak. Bir gol pozisyonunda yer alan ve ofsaytta bulunan futbolcu, topla temas etmese ya da pozisyondan kaçmaya çalışsa dahi yan hakemler 'ofsayt' bayrağını kaldıracak.

Yeni kural, FIFA tarafından, "Bir oyuncu rakip oyuncunun topla oynama yeteneğini etkileyecek bir eylemde bulunursa bu ofsayt olarak cezalandırılır" ifadeleri ile tanımlandı.

'Oyuncu pozisyonun içinde sayılacak'

Örneğin, ofsayt pozisyonunda yer alan bir oyuncu, kaleye doğru çekilen şut sırasında hiçbir hamle yapmasa ve top sadece yanından kaleye gidip gol olsa dahi 'ofsayt' bayrağının kalkmasına neden olacak. Bu şekilde atılmış bir gol artık geçerli sayılmayacak. Yeni kuralda oyuncu topa dokunma niyeti taşımasa bile pozisyonun içinde olacak. Eski kuralda, oyuncu topa dokunmadığında ya da pozisyonda sabit kaldığında ofsayt kararı verilmiyordu.