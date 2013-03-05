Ofsayt kuralında değişiklik

FIFA'nın futbol oyun kurallarıyla ilgili birimi IFAB, ofsayt kuralıyla ilgili bazı değişikliklere karar verdi. Ofsaytın yorumlanmasının "rakibi engellemek ve avantaj kazanmak" ile ilgili kısmındaki değişiklikler Temmuz 2013'ten itibaren geçerli olacak.

Yapılan bir değişikliğe göre bundan böyle ofsayt alanında yer alan ve topa müdahale etmese de rakibin dikkatini dağıtan oyuncular ofsaytta sayılmayacak. Hâlâ geçerli olan kurala göre bir oyuncu ofsayt alanında yer alıyorsa, topa dokunmasa bile rakibin dikkatini dağıtıcı bir hareket yaparsa ofsayta düşmüş oluyordu. Yeni kurala göre ise artık oyuncunun rakibi ile top için mücadeleye girmesi şart koşuldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, bir diğer değişiklik ise rakipten dönen toplarla ilgili. Mevcut kurallara göre ofsayt pozisyonunda bulunan ama ilk anda topa müdahale etmeyen bir oyuncu, direkten veya rakibinden seken topa müdahale edince, ofsayta düşmüş oluyordu. Ancak mevcut tanıma rakibi tarafından kurtarılan topa müdahale dahil değildi. Yapılan değişiklik ile ofsayt pozisyonda bulunan bir oyuncunun rakibi tarafından kurtarılan topa müdahalesinin de ofsayt sayılmasına karar verildi. Yani örneğin ofsaytta olan bir oyuncu ilk etapta topa müdahale etmese bile kalecinin ya da rakip savunmanın kurtardığı topa giderse ofsayt sayılacak. Ancak rakibin topa müdahalesi kurtarmanın ötesine geçip, topu kontrol etme aşamasına varırsa, az önce ofsaytta olan oyuncu da rakibine müdahale edebilecek ve bu ofsayt sayılmayacak.

Bu iki yorum değişikliği de Temmuz 2013'ten sonraki maçlarda geçerli olacak. O zamana kadarki maçlarda ofsaytın mevcut yorumlarına göre karar verilecek.