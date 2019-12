Ofsayt kaldırılsın mı?

T24 - Hakemlerin en çok hata yaptığı pozisyon... Acemilerin anlamakta en çok zorlandığı kural... Maç ertesi sohbetlerin en büyük anlaşmazlık konusu: Ofsayt...



“Kalksın mı kalkmasın mı?” tartışması, 11 Aralık’ta “No Ofsayt”ın vizyona girmesiyle yeniden alevlenecek. Filmde kafayı bu kurala takan ve kaldırılmasını sağlamak için elinde bir kutu lokumla UEFA’yı ziyarete bile giden Ali Tarantula’nın iddiasını futbolun ünlülerine sorduk. Onlar neredeyse anlaşmış gibi “Asla kalkmasın, oyunun temeli çöker” diyor. Filmin yapımcısı Ali Taran ile siyaseti bırakalı yıllar olmasına rağmen “Ofsaytı kaldıracağım” vaadiyle akıllardan silinmeyen işadamı Besim Tibuk ise farklı düşünüyor.



ERMAN TOROĞLU (Eski hakem)



“Ofsaytın kalkması ülkede sağdan akan trafiğin soldan akmaya başlaması gibi"



Ofsaytın kaldırılması futbola yaramaz. Kaldırılırsa oyun disiplini diye bir şey kalmaz. Biraz fazla gol olur ama bütün sistem değişir. Dolayısıyla bütün sistemlerin, kuralların da yeniden yapılandırılması gerekir.



Gol sayısı artar, daha doğrusu beleşçilik olur. Ayrıca forvetlerin işi zorlaşır. Çünkü alan çok genişler. Şu anda 40-50 metrede oynan futbol, ofsayt kalkarsa bir anda 80-90 metreye çıkar.



Yardımcı hakemlere de gerek kalmaz. Ofsaytın kalkması, trafiği sağdan akan bir ülkede, soldan akmaya başlaması gibi bir şey. Her şey değişir.



FEYYAZ UÇAR (Eski futbolcu)



“Hakemler oyunu daha zor takip edecek, bir o kaleye bir bu kaleye koşacaklar”



Oyun bütün sahaya yayılır, dolayısıyla kontratak yapma şansı olmaz. Yavaş, yalan bir oyun olur futbol. Çünkü çok çabuk atağa kalkabilmek oyuna keyif verir. Ayrıca futbolcular tembelleşir. Golcülerin işi de kolaylaşmaz. Çünkü defans oyuncuları ona göre tedbir alacak. Forvet oyuncuları hiç heveslenmesin, ofsayt kalksın diye de beklemesin. Defans oyuncularının işleri biraz daha kolaylaşır. Kalenin önüne dört kişi dizildiklerinde bu işin üstesinden gelebilirler.



Hakemlerin işi kolaylaşmayacak. Oyunu daha zor takip edebilecekler, bir

o kaleye bir bu kaleye koşacaklar. Ofsayt olmayınca herhalde yan hakem yerine kale arkası hakemleri kullanmak gerekecek. Hakemler eksilmez merak etmeyin, hayatımıza yerleştiler.



HAKAN ÜNSAL (Eski futbolcu)



“Oyun alanı genişleyince futbolcu sayısı 18’e çıkar, Amerikan futboluna döner”



Ofsayt kaldırılırsa ben futbola geri dönmeyi düşünürüm. Ofsayt kuralı olmadıktan sonra çok koşmaya gerek yok çünkü. Bütün oyuncular sahanın tamamına yayılır, futbol çok koşmadan da oynanabilir hale gelir. Ben mesela ceza sahasının çevresinde beklerim, atılan bir uzun topu alıp gol atarım. Bu kural kalkarsa futbol daha yavaş oynanan, zevksiz bir oyun haline gelir. Ayrıca oynadıkları alan çok genişleyeceği için 11 oyuncu yetmez, 17-18’e çıkarmak gerekir sayıyı.



O zaman da bu iş Amerikan futboluna döner. Bence kaldırılmamalı.



Golcülerin işi kolaylaşır. Defans oyuncuların işi ise kaleciyle beraber biraz daha zorlaşabilir. Eğer ofsayt kuralı kalkacaksa futbol sahasının alanını 100 metreden 60 metrelere düşürmek gerekebilir. Şu an deneme aşamasındaki “5 hakem” kuralı rahatlıkla 7’ye çıkarılabilir. Hakem şu an bile bazı şeyleri göremiyor. Herkesin sahaya yayıldığı ofsaytsız bir oyunda ise işi daha da zorlaşır.



MEHMET DEMİRKOL (Spor yorumcusu)



“Ceza sahasının içinde kaldırılmasını istiyorum”



Kaldırılması oyunu tamamen değiştirir, perişan eder. Bu durumda santrforlar çok ileride dururlar, bu da savunmaların kale içine kadar çekilmelerine yol açabilir. İyice savunma yapmaya teşvik eder takımları. Gol sayısı artmaz, tam tersine azalır. Mesela “Sadece ceza sahasının içinde ofsayt olsun” diyenler var. Ben de “Sadece ceza sahasının içinde ofsayt olmasın” diyorum. Ceza sahasının içinde verilen paslarda ofsayt olmazsa bu gol sayısını artırabilir. Öbür türlü ofsayt kuralının kalkmasının bir yararı olmaz.



Ofsayt kalkarsa hakemlerin işi kolaylaşır ama onlar futbolun asli unsuru değil tabii. Hatta ofsayt var diye hakem var, kaldırılırsa hakemleri de kaldırabilirsiniz bence. Özellikle yardımcı hakeme çok gerek kalmaz. Defans oyuncularının da işi kolaylaşabilir. Çok geride, istedikleri gibi kurulma şansına sahip olurlar çünkü.



METİN TOKAT (Eski hakem)



“Tenisteki gibi çizgi hakemleri düşünülebilir”



Futbol açısından bir yararı olmaz. Zevk kaçar, futbolcular tembelliğe itilir, göze hoş gelen hareketler, bireysel yetenekler ikinci plana itilir, mahalle futboluna döner. Ofsayt kalkarsa teknik yetenekten çok fiziksel yeteneği olan, boyu uzun olan, güçlü olan oyuncular kalenin önüne yığılabilir. Karambollerle gol atma yoluna gidilir. İtiş kakışlar olabilir, Amerikan futboluna döner yani.



Hataların çok fazla olmayacağı bir dönem ortaya çıkabilir. Defans oyuncularının işi kolaylaşabilir. Kalelerin önüne dikilirler. Orta sahanın bomboş olacağı, sadece ceza alanlarının kalabalık olacağı bir oyun ortaya çıkar. Hakemlerin hayatı kolaylaşmayabilir çünkü fiziki mücadelenin daha çok olabileceği, futbolcuların birbirini itip çekeceği, hava topu mücadelesinin çok olacağı ve hep kale önünde bu tip tartışmaların olacağını düşünüyorum. Bu sorunlar da hakem sayısını artırarak önlenebilir. Kale arkası hakemleri ya da tenisteki gibi çizgi hakemleri olabilir. Oyun alanı içerisine de belki iki hakem konabilir çünkü uzun atılacak toplara yetişemeyebilirler. Sahada altı hakemo olur, ortalık hakem kaynar.



OKTAY DERELİOĞLU (Eski futbolcu)



“Hakem muhteşem bir golümü ofsayt diye saymadı, sonra özür diledi”



Ofsayt kalkarsa oyun her şeyiyle komple biter. Saha küçülürse bu mümkün olabilir sadece. Bütün oyuncular ve seyirci açısından da oyun zevksiz hale gelir. Bu işi çok fazla bilmeyenlere sorarsanız belki “Kaldırılsın” derler. Oysa bu çok kötü olur.



Benim 1998 yılında çok güzel bir golüm vardı. Ofsayt olmamasına rağmen ofsayt bayrağı kaldırdı hakem. Bir-iki yıl sonra bu yan hakemle bir uçakta karşılaştık. Yanıma gelip “Senin o muhteşem golüne ofsayt verdim, değilmiş. Özür dilerim” dedi. “Hocam keşke başka golümü yeseydiniz, onu yemeseydiniz” demiştim.



RIDVAN DİLMEN (Eski futbolcu)



“Golcülerin değil yaşlıların işine yarar; ben sahalara geri dönerim mesela”



-Her şey kalksın, ofsayt kalkmasın. Ofsayt kalkmaz, kalkarsa takımlar gidip “Devler Ligi”nde oynasın. Ofsayt kalkarsa futbolun bütün cazibesi gider. Golcülerin değil, yaşlıların işi kolaylaşır. Mesela ben sahalara dönerim mesela.



-Defans oyuncuları açısından bu değişiklik kötü olur. Onlar da ofsaytın kalkmasını istemez. Hakemlerin işi kolaylaşır ama yardımcılara hiç gerek kalmaz.



- Bir maçta bana sürekli uzun top atıyorlardı. Rakip takım oyuncuları beni sürekli ofsayta düşürmeye çalışıyor ama başaramıyordu. Ben ofsayta düşmedikçe yan hakem de iki-üç dakikada benimle koşmak, depar

atmak zorunda kalıyordu. En sonunda yoruldu ve beni yanına çağırdı.



“Yeter, koşma yoksa seni oyundan attıracağım” diye espri yaptı.



UĞUR MELEKE (Spor yorumcusu)



“Kalenin önünde 10-15 kişilik bir kalabalık gol şansını artırmaz”



Yaklaşık 150 yıllık bir oyun olan futbolun hâlâ 150 yıllık kurallarla devam ediyor olması çağdışı gibi görünüyor ama ofsayt kuralı kaldırılırsa gol sayısı aksine azalır. Çünkü bu kural uygulanmadığı dönemlerde çok sayıda forvet oyuncusu oluyordu oyunda ama yine de az gol oluyordu. Çünkü forvet demek rakip takım için daha çok savunma demek. Bugün futbolu güzelleştiren en önemli unsurlardan biri savunmaların öne çıkıyor olması. Onları öne çıkaran şey de ofsayt kuralıdır.



Golcülerin işi kolaylaşmaz. Ofsayt olmazsa golcüler kaleye daha yakın durabilir gibi geliyor insana ama golcü yakın durursa savunma da daha yakın duracak. Hatta golcüden daha fazla savunmacı kalenin yakınlarında onların başında bekleyecek. Kalenin yanında daha fazla savunma oyuncusu da daha kötü futbol demek. Futbolda gol sayısını artıran şey, bütün oyuncuların birbirlerine yakın ve kaleden uzak olması. Ofsayt bunu sağlıyor. Kalenin önünde 10-15 kişilik kalabalık gol şansını artırmaz.