'Öfkeliler' meclisi kuşattı

İspanya'da ekonomik krizin etkisiyle 2011 yılında ortaya çıkan siyasi, ekonomik ve sosyal sisteme tepki gösteren ''Öfkeliler'' adlı halk hareketinin öncüsü bazı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Madrid'de yapılan gösterilerde meclis binası kuşatıldı.

İspanya'nın farklı şehirlerinden gelen grupların da destek verdiği ve ''Meclisi İşgal Et'' adı verilen eylem kapsamında üç koldan yürüyüş düzenlenerek, Madrid'deki meclis binasına yaklaşılmaya çalışıldı.

Gösterilere izin veren Madrid özerk yönetimi, buna rağmen meclis binasına yaklaşmaya müsaade etmezken, meclise giren yollar demir barikatlarla kapatıldı. Güvenliğinin sağlanması için bin 300'den fazla polis görevlendirildi.

İstifa sesleri

Meclis kuşatılarak, buraya açılan yolların önünde yapılan gösterilerin en büyüğü Neptün Meydanı'nda gerçekleşirken, yüzlerce kişi ''istifa'' sloganları attı.

Polis müdahale etti, 5 gözaltı

Bu arada bazı göstericilerin barikatları aşmaya çalışması ve polise yabancı maddeler atması üzerine polis şiddetli müdahalede bulundu.

Olaylar sırasında hafif yaralananların olduğu ve polisin en az 5 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

TSİ 22.30'a (yerel saat ile 21.30) kadar izinli olan gösteriler devam ederken, 2011 yılında Sol Meydanı'nda olduğu gibi göstericilerin şehir merkezinde kamp kurmalarının engelleneceği açıklandı.