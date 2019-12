Öfkeli taraftarlar hakemi yaraladı

Sakarya Süper Amatör Küme'de As Akyazıspor-Hendekspor maçının son dakikasında maçın yan hakemi Fatih Şahan´ın seyirciler tarafından atılan taş ile yere düşmesi amatör kamera tarafından görüntülendi.



Akyazı Stadı'nda As Akyazıspor-Hendekspor arasında oynanan ve 0-0 devam eden maçın 90 + 2. dakikasında olaylar çıktı. As Akyazıspor, taraftarları maçın yan hakemi Fatih Şahan'ın verdiği ofsayt kararına kızdı. Taraftarların attığı taşla başından yaralanan Şahan, yere yığıldı. Başından yaralanan yan hakeme ilk müdahalesi saha içerisinde yapıldı. Hakemin kanlar içerisinde yere düşmesi amatör kamera tarafından görüntülendi. Maçın orta hakemi de olaylar nedeniyle karşılaşmayı tatil etti.