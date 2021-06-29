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Öfkeli koç, çobanı öldürdü!

29 Haziran 2021 08:14

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı köyünde, arkadaşının koçunun saldırısına uğrayan çoban Ümmet Kocabaş hayatını kaybetti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan çoban Ümmet Kocabaş, koyunlarını ve koçlarını otlatmaya çıkardı.

Çoban Ümmet Kocabaş, sırtı dönük olduğu sırada, kendisine saldıran koç tarafından öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, koçun saldırısı sonrası ağır yaralanan Kocabaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocabaş'ın ölümüyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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