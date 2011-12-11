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Öfkeli eşin kurbanları toprağa verildi KIRKLARELİ (A.A)

11 Aralık 2011 17:46

-Öfkeli eşin kurbanları toprağa verildi KIRKLARELİ (A.A) - 11.12.2011 - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eşinin evini terk etmesi üzerine kayınpederinin evine pompalı tüfekle giren  S.D'nin ateş açması sonucu yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan Şakir Dik ile kardeşi Sabri Dik ve Ali Çakan'ın cenazeleri, Lüleburgaz'daki Şaban Öğünç Camisi'ne getirildi.  Burada kılınan namazın ardından cenazeler, Lüleburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi. S.D, 2 gün önce eşinin kendisini terk ettiği ve eve dönmediği gerekçesiyle kayınpederinin evini pompalı tüfekle basarak, kayınpederinin kardeşleri Şakir Dik (46), Sabri Dik (44) ile komşularından Ali Çakan'ı (31) öldürmüş, Volkan Çadır'ı (30) da yaralamıştı. Olayın ardından yakalanan S.D, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkarıldığı mahkemede, ''kasten adam öldürmek'' suçundan tutuklanmıştı.

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