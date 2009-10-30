'Öfkeli, bir hayranım ona bir şey yapsa ne olacak?'

Akşam gazetesi yazarı Serdar Turgut, 24 Ekim tarihli yazısında, Kürt sarkıcı Rojin'i dağa kaldırıp seks kölesi yapmak istediğini yazdı.









Başta Rojin ve hayranlarından büyük tepki gördü. Rojin, savcılığa başvurup Turgut'tan şikayetçi oldu. Serdar Turgut, dünkü (29 Ekim) yazısında "Rojin senden özür diliyorum. Seni istemeden üzdüm. Ben hep kadının seks kölesi olmak istedim" dedi. Ama Rojin’in söyleyecekleri bitmedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Serdar Turgut ile Rojin arasındaki sular durulmuyor. Rojin, dünkü yazısında kendisinden özür dileyen Serdar Turgut için şunları söyledi: Entelektüel yazarlar, köşelerinde bir daha kadınlara belden aşağı yaklaşmayı bırakırlar umarım. Bu sadece benim değil, tüm kadınların meselesi. Bir kadın sanatçı olarak küfrün öznesi haline getirildiğim için utanıyorum. Ama dünyaya böyle bakan erkekler utansın. Serdar Turgut'un benden özür dilemesinin yararı yok. Geri dönüşü yok çünkü. Serdar Turgut, nasıl bir ülkede yaşadığını bilmiyor mu? Öfkeli, kemik bir fanatik genç hayranım kendisine bir şey yapsa ne olacak, nasıl açıklanacak?





Ajda Pekkan'a yapılabilir mi?



Serdar Turgut'unki, Kürt açılımına öfkenin saldırısı. Kabul etsem de etmesem de yaşam hikayemle, durduğum yerle sembol isim haline geldim. Sanatçı duruşumla hiçbir yere ait olmadım. Hiç kimse için beste yapıp şarkı söylemedim. Amaç, açılım sürecine olan öfkesini, kişilerden çıkarmak. Turgut’un yazısının bütününü doğru okumak lazım. Barış sürecine ve Kürtlere öfke dolu, ırkçı bir yazı. Ajda Pekkan'a bunu yapabilir mi?





Yaptığı mizah değil



Yaşla ilgisi yok. Beni etnik kimliğimle, kadınlığımla aşağılıyor. Üstelik karısı Rana'yı da aşağılıyor. Açılıma karşı olan en radikal kafatasçılar bile sürece ilişkin görüşlerini belirtirken, Kürt kadınıyla ilgili tanımlarda son derece dikkatli davranır. İlk kez bu kadar fütursuz ve dengesiz bir çıkış, Serdar Turgut'tan geldi. Yazısının sonuçlarını göremedi, düşünemedi. Yaptığı espri, mizah, şaka değil.





Bana takıntısı var



Serdar Turgut, birçok yazısında benden bahsetti. Bir yazısında "Rojin'in mutlu olacağı bir Türkiye istiyorum. Yeter ki Rojin mutlu olsun" demişti. Bana takıntısı var. Beğeninin ifadesi naif ve zarif olur. Ağzı salyalı, erkek edebiyatının fütursuz cümleleri tüylerimi diken diken ediyor. Bir yazarın, sokaktaki lumpenden farkı olmalı. Serdar Turgut'un ne kadar doxin (uçkur) aşkı varmış. Olmaz olsun. Eğer Serdar Turgut'a açtığım 100 bin liralık tazminat davasını kazanırsam, doxin özürlülerin tedavisini yapan bir sağlık birimine bağışlayacağım. Freud'un kuramı bilinçaltı ve cinselliğe dayanır. Eğer Serdar Turgut 19’uncu yüzyılda yaşasaydı, Freud'un 30 yıl Avrupa'yı dolaşıp seminer vermesine gerek kalmazdı. Serdar Turgut modelini gösterip ne kadar haklı olduğunu gösterirdi.





Kürtçe fado albümü



Bugünlerde yurtdışına yönelik bir albümün ön çalışmalarını yapıyorum. Portekizli bir fado sanatçısıyla birlikte çıkaracağız. Ben Kürtçe fado söyleyeceğim, Portekizli kadın sanatçı da Kürtçe söyleyecek.

