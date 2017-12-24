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Öfke kontrolü eğitimi verildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Buca Belediyesi, 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın adını taşıyan merkez kurdu

24 Aralık 2017 17:18

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Buca Belediyesi, 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin\'in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan\'ın adını taşıyan merkez kurdu. Merkezde öfke kontrolü eğitimi verildi.
İzmir\'de Buca Belediyesi ilçe halkının sosyolojik, psikolojik ve hukuki sorunlarında destek olmak amacıyla kurduğu Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi\'nde bireysel görüşmelerin yanı sıra seminerlerle de danışanlarına destek veriyor. Tamamen gizlilik esasıyla hareket eden merkezde ücretsiz verilen hizmet bu kez öfke kontrolü oldu. Psikologlar, kontrolden çıkması durumunda kişinin aile, sosyal ve iş yaşantısında sorunlara yol açan öfke durumunu nasıl kontrol edeceklerini danışanlarına anlattı. Öfkenin bastırılması ve sağlıklı bir şekilde ifade edilememesi gibi durumlarda mutsuzluk, suçluluk, depresyon gibi psikolojik sorunlara da neden olduğunu ifade eden uzmanlar, öncelikle öfkeye sebep olan durumun kişi tarafından tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

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