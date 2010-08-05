-OFK BELGRAD: 1 - GALATASARAY: 2 (İLK YARI) BELGRAD (A.A) - 05.08.2010 - Mehmet Fatih Duman bildiriyor - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, OFK Belgrad karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İlk maçta alınan 2-2'lik beraberlik sonrası rövanşta hücum ve orta sahasını daha kalabalık tutan Galatasaray, istediği golleri ilk yarıda Mustafa'nın kafası ile Kewell'ın ayağından bularak 2-0 öne geçmeyi başardı. Ancak savunmasında yine boşluklar bırakan sarı-kırmızılılar, hatalı bir organizasyon sonrası OFK Belgrad'ın golüne engel olamazken, ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasına karşın kalesinde de ciddi tehlikeler yaşamaktan kurtulamadı. Deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberliğin avantajını kullanmak isteyen OFK Belgrad, savunmaya ağırlık verip, kanatlardan kontrataklarla Galatasaray kalesine gelmeye çalıştı. Yediği 2 golün ardından atalarını artıran Sırp ekibi, Galatasaray savunmasının hatasını iyi değerlendirip Nikolic'le golü bulmayı başardı ve karşılaşmaya yeniden ortak oldu. 4. dakikada orta sahadan Neill'ın pasıyla OFK Belgrad defansının arkasına sarkan Serdar Özkan'dan önce araya giren kaleci Saranov, ilk müdahaleyi yaparak tehlikeyi önlerken, daha sonra defans topu uzaklaştırdı. 12. dakikada Galatasaray, OFK Belgrad karşısında 1-0 üstünlüğü yakaladı. Soldan Serdar Özkan'ın kullandığı korner vuruşunda, ön direkte Hakan'ın kafayla sektirdiği topu arkada Mustafa yine kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0 20. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Simic'in yaptığı sert vuruşta, kaleci Aykut uzak köşeye giden topu son anda tokatlayarak kornere çeldi. 22. dakikada Galatasaray, Kewell'ın golüyle OFK Belgrad karşısında farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kaptığı topu Mustafa derinlemesine pasla Kewell'a gönderirken, defansın arkasına sarkan Avustralyalı futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0. 32. dakikada Galatasaray defansının ofsayt taktiği yanlış işleyince, OFK Belgrad'ın golü geldi. Sarı-kırmızılı defansın boşalttığı alanda bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Nikolic, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 2-1. 36. dakikada OFK Belgrad, Galatasaray kalesinde çok önemli bir tehlike yarattı. Sağdan ceza sahasına giren Milic'in vuruşunda kaleci Aykut topu çelerken, seken topa Zeravic'nın vuruşunda ise yine Aykut meşin yuvarlağı tokatladı ve tehlike uzaklaştırıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğünde tamamlandı. Stat: Omladinski Hakemler: Daniel Stalhammar, Henrik Andren, Per Brogevik (İsveç) OFK Belgrad: Saranov, Petkovic, Rodic, Kecojevic, Nikolic, Trivunovic, Markovic, Kristic, Simic, Zeravica, Milic Galatasaray: Aykut, Sabri, Neill, Servet, Hakan, Cana, Ayhan, Serdar Özkan, Mustafa, Arda, Kewell Goller: Dk. 12 Mustafa, Dk. 22 Kewell (Galatasaray), Dk. 32 Nikolic (OFK Belgrad) Sarı Kartlar: Dk. 36 Ayhan, Dk. 40 Mustafa (Galatasaray), Dk. 40 Trivunovic, Dk. 45+2 Nikolic (OFK Belgrad)