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Spor

OFK Belgrad - Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sırbistan'ın OFK Belgrad takımına konuk oluyor.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sırbistan'ın OFK Belgrad takımına konuk oluyor.

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve 2-2'lik skorla sonuçlanan maç sarı-kırmızılı takım için tehlikeli.

Rijkaard'ın öğrencilerinin play-off turuna kalabilmeleri için ilk önceliği mutlak galibiyet almak olacak. Onun dışında da olması gereken skor 3-3, 4-4 gibi gollü beraberlikler. Bunların dışında olacak skorlarda Sırbistan temsilcisi tur atlayacak.

İşte ilk 11'ler

OFK Belgrad: Saranov, Kecojevic, Trivunovic, Nikolic, Zeravica, Rodic, Krstic, Markovic, Simic, Milic, Petkovic
Galatasaray: Aykut, Sabri, Hakan Balta, Neill, Servet, Mustafa Sarp, Lorik Cana, Serdar Özkan, Ayhan Akman, Kewell, Arda Turan

Maçtan notlar

OFK Belgrad takımına konuk olan Galatasaray, Avrupa  kupalarındaki 235. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA  Şampiyonlar Ligi'nde 133, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen bu  organizasyonda 68, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1  kez olmak üzere, toplam 234 maç oynadı. Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası  ile UEFA Süper Kupası'nı müzesinde bulunduran Galatasaray, 234 maçta 89 galibiyet  ve 85 yenilgi alırken, 60 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 326 gol göndermeyi başaran “Cim  Bom”, kalesinde ise 333 gol gördü.


Galatasaray'ın deplasman korkusu yok

Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak  tur avantajını OFK Belgrad'a kaptıran Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı  son 13 deplasman maçında sadece 1 yenilgi aldı. Avrupa kupalarında 2007-08 sezonu UEFA Kupası 3. turunda Bayer  Leverkusen'e karşı 21 Şubat 2008 tarihinde 5-1 gibi farklı bir skorla yenildikten  sonra 622 gün yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, geride kalan sezonda UEFA Avrupa  Ligi (F) Grubu'nda liderliği garantiledikten sonra eksik kadrosuyla çıktığı maçta  Avusturya'nın Sturm Graz takımına 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda, iyi bir istatistik yakalayan Galatasaray, son 13 dış saha  maçının 7'sini kazanırken, 1 kez yenildi, 5'ini ise eşitlikle tamamladı. "Cim Bom”, son 13 deplasman maçında rakip filelere 25 gol gönderdi ve  kalesinde ise 11 gol gördü.


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