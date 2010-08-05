OFK Belgrad - Galatasaray

T24-

Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve 2-2'lik skorla sonuçlanan maç sarı-kırmızılı takım için tehlikeli.

Rijkaard'ın öğrencilerinin play-off turuna kalabilmeleri için ilk önceliği mutlak galibiyet almak olacak. Onun dışında da olması gereken skor 3-3, 4-4 gibi gollü beraberlikler. Bunların dışında olacak skorlarda Sırbistan temsilcisi tur atlayacak.

İşte ilk 11'ler

OFK Belgrad: Saranov, Kecojevic, Trivunovic, Nikolic, Zeravica, Rodic, Krstic, Markovic, Simic, Milic, Petkovic

Galatasaray: Aykut, Sabri, Hakan Balta, Neill, Servet, Mustafa Sarp, Lorik Cana, Serdar Özkan, Ayhan Akman, Kewell, Arda Turan

Maçtan notlar



OFK Belgrad takımına konuk olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 235. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 133, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen bu organizasyonda 68, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere, toplam 234 maç oynadı. Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı Türk ekibi olan ve UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı müzesinde bulunduran Galatasaray, 234 maçta 89 galibiyet ve 85 yenilgi alırken, 60 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 326 gol göndermeyi başaran “Cim Bom”, kalesinde ise 333 gol gördü.





Galatasaray'ın deplasman korkusu yok



Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak tur avantajını OFK Belgrad'a kaptıran Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 deplasman maçında sadece 1 yenilgi aldı. Avrupa kupalarında 2007-08 sezonu UEFA Kupası 3. turunda Bayer Leverkusen'e karşı 21 Şubat 2008 tarihinde 5-1 gibi farklı bir skorla yenildikten sonra 622 gün yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu'nda liderliği garantiledikten sonra eksik kadrosuyla çıktığı maçta Avusturya'nın Sturm Graz takımına 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda, iyi bir istatistik yakalayan Galatasaray, son 13 dış saha maçının 7'sini kazanırken, 1 kez yenildi, 5'ini ise eşitlikle tamamladı. "Cim Bom”, son 13 deplasman maçında rakip filelere 25 gol gönderdi ve kalesinde ise 11 gol gördü.





