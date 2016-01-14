Ofisleri basılan Renault'un hisseleri çakıldı

Emisyon değerlerinde hile yaptığı iddiasıyla Renault'nun Fransa'daki şirket binalarına geçen hafta müfettişlerin baskın yaptığı açıklandı. Renault yaptığı açıklamada dizel motorunda yapılan testlerde hile bulunmadığını belirtti. Ancak haber sonrasında şirket hisselerinde yüzde 20 düşüş yaşandı. Yetkililerle tam işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıklayan Renault'nun ardından Fiat Chrysler ve Peugeot da borsada ağır kayıplar verdi.

Fransız CNG sendikasının açıklamasına göre Renault’un ülkedeki ofisleri müfettişler tarafından basıldı. CNG yetkilisi Florent Grimaldi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Renault’nun bazı tesislerinde aramalar yapıldı. Yönetim baskının emisyon değerleriyle ilgili olup olmadığını doğrulamadı. Baskının nedeninin bu olduğundan şüpheleniliyor” dedi. Haberin ardından Renault’nun hisseleri yüzde 20’den fazla düştü. Alınan bilgilene göre şirkette çalışan bazı isimlerin bilgisayarlarına da el konuldu.

Renault'dan açıklama

Renault'un ofislerine yapılan baskın akıllara Volkswagen'in emisyon skandalını getirdi. ABD Adalet Bakanlığı skandaldan sonra Volkswagen hakkında 4.5 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

Renault soruşturma kapsamında yetkililerle tam işbirliği yapacaklarını belirtti. Şirket dizel modellerinde yaptığı testlerde hiçbir emisyon hilesi bulunmadığını açıkladı.

Fransa Maliye Bakanlığı da konu hakkında açıklama yapmadı. Fransız Enerji Bakanlığı'nda görüş alınacak hiçbir yetkiliye ulaşılamadı.

Renault'un piyasa değeri 5 milyar dolar erirken Avrupalı diğer otomobil üreticileri de borsada çakıldı. Fiat Chrysler yüzde 10 Peugeot yüzde 8.10 düştü. STOXX 600 otomotiv endeksi ise toplamda yüzde 5.9 değer kaybetti.

Peugeot: Şirketimize baskın yok

Renault’ya yapılan baskının ardından Peugeot kendilerine bir baskın yapılmadığını belirtti. Firma araçlarına yapılan son testlerde hiçbir olumsuzlukla karşılaşılmadığını bildirdi.