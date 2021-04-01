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Dünya

Ofise dönmeye hazırlanan Google, evden çalışma politikasını değiştirecek

01 Nisan 2021 10:21

T24 Dış Haberler

Koronavirüs salgınıyla birlikte evden çalışma sistemine geçen şirketlerden biri olan Google'da isteyen çalışanlar ofise dönmeye başlayacak. Ofise dönme süreci başlarken Google'da evden çalışma politikasında değişikliğe gitme kararı aldı. 

BBC'de yer alan habere göre, Google başvuruda bulunan çalışanlara yılda 14 günden fazla evden çalışma hakkı sunacak. 

Pandemi kaynaklı evden çalışma düzenini 1 Ekim'e kadar sürdürecek olan Google, isteyen çalışanların gelecek aydan itibaren ofise dönmesine izin verecek.  

Google'ın halkla ilişkiler operasyonu sorumlusu Fiano Cicconi "Pek çoğumuz evden çalışmaya başlayalı bir yıl oldu ve şimdi ofise dönmek çeşitli hisler uyandırabilir." ifadeleri içeren bir şirket maili gönderdi. Cicconi mailde "Ekipler ekim ayında tamamen ofise döndüğünde onları hatırladığınız halleriyle görünmeyecekler" dedi. Cicconi, Google'ın "köpeğini işe getir" günlerini de sürdüreceğini hatırlattı. 

Google, çalışanlarına Koronavirüs'e karşı aşı yaptırmalarını öneriyor ancak zorunlu tutmuyor 

 
 

Twitter, kalıcı evden çalışmaya izin verecek

Google'ın aksine Twitter gibi bazı teknoloji şirketleri, pek çok çalışanın talep etmeleri durumunda kalıcı bir şekilde evden çalışacakları seçeneği açık tutuyor. 
 
Pek çok şirket ise, haftalık mesainin bir bölümün evde bir bölümün ofiste olacağı sistemleri denemeyi düşünüyor. Facebook Küresel İş Grubu'nun Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, "Hiçbirimiz her şeyi çözmüş durumda değiliz. Hep beraber izleyip göreceğiz" dedi. 

Facebook da Silikon Vadisi'ndeki ofislerini mayıs başında açacak ancak ekime kadar ofislerde yoğunluk yüzde 50'ye ulaşmayacak.  

 

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