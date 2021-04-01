Ofise dönmeye hazırlanan Google, evden çalışma politikasını değiştirecek

Twitter, kalıcı evden çalışmaya izin verecek

Google'ın aksine Twitter gibi bazı teknoloji şirketleri, pek çok çalışanın talep etmeleri durumunda kalıcı bir şekilde evden çalışacakları seçeneği açık tutuyor.

Pek çok şirket ise, haftalık mesainin bir bölümün evde bir bölümün ofiste olacağı sistemleri denemeyi düşünüyor. Facebook Küresel İş Grubu'nun Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, "Hiçbirimiz her şeyi çözmüş durumda değiliz. Hep beraber izleyip göreceğiz" dedi.