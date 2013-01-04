Milli Savunma Bakanı Yılmaz: Office 2007 programı 2003'te Balyoz belgelerinde kullanılmış olamaz

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Balyoz” iddianamesinin temelini oluşturan “Balyoz Seminer Planı”nın hazırlandığı 2003 yılında, belgeler ve CD’lerde izine rastlanan “Microsoft Office 2007” bilgisayar programının henüz üretilmediği için TSK’de kullanılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Yılmaz, TSK içinde “Kafes Eylem Planı” olduğu iddia edilen DVD’de adı geçen “ASD” kodlu bir bilgisayar kullanıcısı bulunmadığını da bildirdi.

Konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, bu yanıtlarla “Balyoz davasının temelindeki iddiaların gerçekdışı olduğunu” ortaya koyduğunu belirterek “Sahte delil üreten çete”nin ortaya çıkarılmasını istedi.



'Kullanılması mümkün değil'



Yılmaz, bilirkişi raporlarında Balyoz davasına temel olan CD ve belgelerde “Microsoft Office 2007” programının izinin bulunması nedeniyle TSK’de ne zamandan beri bu programın bulunduğu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan herhangi bir denizaltıda Office 2007 ve Office 2000 programına sahip bilgisayar bulunup bulunmadığı yönündeki soruya da şu yanıtı verdi:

“Microsoft Office 2007 yazılımı TSK’nin değişik birimlerinde test amaçlı veya ihtiyaca binaen 2007 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Microsoft’un web sayfasında elde edilen yazılımın üretiminin tamamlanma tarihinin 30 Kasım 2006 olduğu göz önüne alındığında, yazılımın 2003 içerisinde kullanılmasının mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Microsoft firmasına ait olan ‘Office’ yazılımlarından standart olarak Office 2000 kullanılmaktadır. Personelin denizaltıyla seyir halinde iken Word programıyla yazı yazması, teknik olarak mümkün olmasına rağmen denizaltıların seyir halinde herhangi bir karasal ağ (TSK ağı, internet vb.) bağlantısı bulunmamaktadır.”