Türkiye, play-off'a kalma şansını tehlikeye attı İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında İstanbul'da Almanya'ya 3-1 yenilen Türkiye, grup ikinciliği ve play-off'a kalma şansını zora soktu. Türk Telekom Arena'da ağırladığı güçlü rakibine mağlup olan A Milli Takım 14 puanda kalırken, kendi evinde Kazakistan'ı 4-1 yenen Belçika puanını 15'e yükseltip, gruptaki son maçlar öncesi Ay-yıldızlı ekibin 1 puan önünde ikinci sıraya yerleşti. A Grubu'nda Almanya'nın ardından grup ikincisi olarak play-off oynayacak ekip 11 Ekim Salı günü oynanacak 10. ve son maçların ardından belli olacak. Türkiye evinde Azerbaycan'ı ağırlarken, Belçika deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. Türkiye, Almanya yenilgisiyle gruptaki son maçlar öncesi avantajını yitirdi. Milliler, son maçta yine Türk Telekom Arena'da karşılaşacağı Azerbaycan'ı yenip, Kazakistan galibiyetiyle ipleri kendi eline alan Belçika'nın Almanya deplasmanında puan kaybını bekleyecek. Belçika, Almanya'yı deplasmanda yenmesi durumunda, Türkiye'nin maçının sonucunu beklemeden play-off biletini alacak. Euro 2012 elemeleri play-off maçlarının kura çekimi 13 Ekim'de Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak. Bütün gruplar arasındaki en iyi ikinci hariç, 8 grup ikincisinin katılacağı ve finallere gidecek son 4 takımın belli olacağı play-off'ta ilk maçlar 11-12 Kasım'da, ikinci maçlar ise 15 Kasım'da yapılacak. -Almanya 9'da 9 yaptı- İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılan Almanya, A Grubu'ndaki 9. maçını da kazandı. Finallere gitmeyi daha önce garantileyen ''Panzerler'', son maçta Belçika'yı da yenmesi durumunda elemelerde bir rekorun sahibi olacak.