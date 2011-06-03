-OFER'İN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI TEL AVİV (A.A) - 03.06.2011 - Tel Aviv'deki evinde ölü bulunan İsrailli ünlü işadamlarından ve Ofer Kardeşler Grubu'nun sahibi Sami Ofer'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Ordu radyosunun haberine göre ailesi, yaptığı açıklama ile mahremiyetlerinin korunmasını istedi. Olayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi. İki oğlu ve 8 torunu bulunan Sami Ofer'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı, ancak bunun ABD'nin, İran'la iş yaptıkları gerekçesiyle firmalarını yaptırımlar listesine alma kararıyla bir alakası olmadığı belirtildi. İsrail'deki en zengin işadamlarından olan Sami Ofer, dünyada da bu alanda 79. sırada geliyor. -SAMİ OFER KİMDİR?- Sami Ofer, 22 Ekim 1922'de Romanya'da doğdu. Ofer ailesi, 1924'de İngiliz mandası altındaki Filistin'e göç ederek Hayfa'ya yerleşti, daha sonra Ofer'in kardeşi Yehuda (Juli) dünyaya geldi. Sami Ofer ilkokulu bitirdikten sonra babasının gemilere hizmet veren şirketinde çalışmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte İngiliz Kraliyet Donanması'na yazılan Sami Ofer, 1948'deki Arap-İsrail savaşı sırasında İsrail deniz birliklerinde görev aldı. Askerlik hizmetini tamamlamasının ardından Doğu şirketler grubunda gemi acenteliğine başladı ve 1950'ye gelindiğinde ilk gemisine sahip oldu. Ofer, o günden bu yana gemicilik sektöründe büyümeyi sürdürmekteydi. Sami Ofer'ın bir kısmına erkek kardeşi Juli ile birlikte sahip olduğu malvarlığı içinde Zodyak Denizcilik Acentaları Ltd., 40 gemiye sahip Pacific Tanker, ZIM ve Karayipler Gemi Turları şirketleri, İsrail AŞ, İsrail Kimyacılık, Hayfa'daki Petrol Rafinerileri işletmesi (BAZAN), Mizrahi-Tefahot Bankası, Tower Yarıiletkenler Ltd. ve daha birçok kurumun ortaklığı ile gayrimenkuller bulunuyor. Forbes dergisine göre, Ofer Kardeşler'in serveti 10,3 milyar dolar değerinde. Sanata düşkünlüğü, koleksiyonculuğu ve yardımseverliği ile bilinen Sami Ofer, 2008 yılı Mart'ında, Londra'nın Greenwich Ulusal Denizcilik Müzesi'ne 35 milyon sterlinlik genişleme projesi için 20 milyon sterlin bağışlayacağını duyurmuş, aynı yıl 10 Kasım'da İngiltere Kraliçesi Elizabeth tarafından Fahri Şövalyelik unvanı ile ödüllendirilmişti. Hayatının son haftalarında ise ünlü iş adamı, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un, Ofer Kardeşler Grubu'nun İran'la ticaret yaptıkları gerekçesiyle, yaptırımlar listesine alınan 7 firmadan biri olduğunu duyurmasıyla, büyük bir tartışma ortamının içine girmişti.