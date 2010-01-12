Ofer'in gözü yine Galataport'ta

T24 - İsrailli işadamı Eyal Ofer, Galataport ihalesine olan ilgisinin samimi olduğunu, ihale şartnamesine göre bu ilginin yeniden alevlenebileceğini söyledi.





2005'te yapılan ve 2006'da iptal edilen Galataport ihalesinde 3.5 milyar Euro ile en yüksek teklifi veren Royal Caribbean konsorsiyumun lideri İsrailli işadamı Eyal Ofer, CNBC-e'ye konuştu.





Ofer, bu yıl ihale edilmesi planlanan Galataport'a ilgisinin sürdüğünü söyledi ve "İş yapmanın zorluğuna rağmen Türkiye konusunda hâlâ vatanseverim" dedi.





Ofer şunları söyledi: "Galataport hem İstanbul, hem de Türkiye'nin turizmi açısından çok önemli bir liman. Galataport'a geçmişteki ilgim samimiydi.yeni ihalenin şartnamesini göre ilgim yeniden alevlenebilir. Elbette ihaleye bir katılımcı olarak kabul edilirsem. Türkiye benim için her zaman cazip bir yatırım merkezi. Burada yatırım yapmak zor, zorluklar yaşamasaydım burada yüzlerce milyon dolarlık yatırımım olurdu. Ama dünyanın sonu değil, vatanseverim Türkiye konusunda."





Daha önce Galataport ihalesine Mehmet Kutman'ın sahibi olduğu Global Yatırım Holding ile birlikte giren Ofer, yeni ihaleye katılması durumunda yeni bir ortak tercih edeceğini belirtti.



Kriz ihaleye ilgiyi düşürür





İhalenin krizden etkilenebileceğini belirten Ofer, "Mutlaka yerel ortak olur. Eski ortaklarımızın pozisyonu kriz nedeniyle çarpıcı bir şekilde değişti. Küresel kriz Avrupa ve ABD'yi Türkiye'den daha çok vurdu. Türkiye krizde izole olmayı başardı, ekonominin durumu güçlü. Kredi notunun artırılmasıyla ilgili gelişmeler de olumlu. Ancak kriz Galataport'a ilgiyi ve oluşabilecek fiyatı etkileyebilir" dedi.





Ofer, şu an için Galataport dışında Türkiye'de yeni bir yatırım planı olmadığını ancak yenilenebilir enerji projeleriyle ilgilenebileceğini belirtti.





Çok şükür iş dünyası siyasetle evli değil





İsraille Türkiye arasında gerilen siyasi ilişkileri de değerlendiren Ofer, "Çok şükür iş dünyası ile siyaset evli değil, iş dünyası her zaman faaliyetlerine sürdürüyor. Siyasi görüşmelerden bağımsız ilişkilerimiz sürüyor. Ayrıca ben İsraille siyasi ilişkilerde dramatik bir değişim görmüyorum. Kısa dönemli sorunlar yaşanıyor ama temel dostluk sürüyor. Siyasilerin yanlışları iki ülke arasındaki faaliyetleri olumsuz etkilememeli" diye konuştu.



