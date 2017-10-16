Ofelya Fırtınası İrlanda kıyılarına ulaştı: 1 ölü

Ofelya Fırtınası bugün itibarıyla İrlanda'nın güney kıyılarına ulaştı. Saatte 176 kilometreye ulaşan fırtına sonucu İrlanda'nın güney doğusunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi araçlarının üzerine devrilen ağaç nedeniyle ağır yaralandı.

10 metreye ulaşan dalgalar, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine yol açtı. 120 bin ev ve işyerine elektrik verilemezken, Dublin Havalimanı'ndan yapılacak 130 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

İrlanda ulusal alarm yetkilisi Sean Hogan "Bu rüzgarlar yaşamı tehdit edici. Dışarı çıkmayın!" uyarısında bulundu. Ülkenin tümünde şiddetli rüzgar beklenirken, "daha ölümcül olabileceğinden kaygı duyulduğu" belirtildi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

Ofelya'nın Birleşik Krallık'ta 1987'den beri görülen en ciddi fırtına olabileceği belirtildi. İrlanda hükümeti, 1961'de 11 kişinin ölümüne yol açan Debbie Kasırgası'ndan sonra en kötü kasırga olduğunu söyledi. Fırtınanın merkezinin gün içinde İrlanda'yı geçerek gece saatlerinde İskoçya'ya ulaşması bekleniyor.