'Ofansif oynayacağız'



Milli futbolcu Arda Turan, İspanya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Burada daha ofansif oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.



Milli futbolcular Nihat Kahveci, Arda Turan, Semih Şentük ve Tuncay Şanlı, A Milli Takım'ın bugün İspanya ile oynayacağı maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.



İspanya'daki maçın ardından İstanbul'daki karşılaşmanın önemine değinen Arda Turan, tek hedeflerinin Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadeleden 3 puanla ayrılmak olduğunu söyledi.



Madird'deki maça oranla Ali Sami Yen Stadı'nda daha ofansif oynamayı istediklerini belirten genç futbolcu, "Ali Sami Yen'deki Arda, takımına hücumsal anlamda daha fazla katkı yapacak bir Arda olacak. Burada daha ofansif oynamak ve kazanmak istiyoruz. Umarım her şey düşündüğümüz gibi olur" diye konuştu.



Kendisini bir takım oyuncusu olarak gördüğünü ifade eden Arda, "Ben yıldız ve star değil takım oyuncusuyum. Takım arkadaşlarımla beraber elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Benim için önemli olan takım için hareket edip mücadele edebilmek" dedi.



Madrid'deki karşılaşmaya da değinen Arda, "Onlardan daha fazla koştuğumuzu düşünüyorum. Geriye düşünce bizde bazı şeylerden feragat ettik ama skoru değiştiremedik" dedi.



