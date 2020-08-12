Of Kaymakamlığı'na atanan Memiş İnan, 14. gününde görevden alındı

T24 ANKARA

İçişleri Bakanlığı’nca 14 Temmuz’da yayımlanan mülki idare amirleri kararnamesi çerçevesinde Of Kaymakamı olan Memiş İnan, pazartesi akşamı görevden alındı. İnan, Trabzon Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne kaydırıldı.

Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da memleketi olan Of’a ataması yapılan Kaymakam İnan, henüz bir ayı dolduramadan valilik hukuk işleri müdürlüğüne kaydırıldı.

T24’ün bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve 14 Temmuz’daki Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnameyle Trabzon’un Of ilçesine kaymakam olarak görevlendirilen Memiş İnan, bakanlık talimatıyla görevden alındı.

Aynı zamanda Bakan Soylu’nun memleketi olan Of’un kaymakamının görevinde henüz bir ayı doldurmadan görevden alınması beraberinde soru işaretlerini getirdi. Önceki Kaymakam Eyüp Fırat’ın Fethiye’ye atandığı kararnamede, son görev yeri Siirt’in Şirvan ilçesi olan Memiş İnan, Of Kaymakamı yapıldı.

İnan, 28 Temmuz günü yeni görevine başlarken, henüz 14. günde görevden alınarak Trabzon Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne kaydırıldı. Boşalan Of Kaymakamlığı görevi, geçici olarak Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya’ya verildi.