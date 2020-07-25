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Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu Koranavirüs’e yakalandı

25 Temmuz 2020 19:50

Trabzon'un Of İlçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı.   

Konuyla ilgili Of Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Başkan Salim Salih Sarıalioğlu ile son 4 gün içinde temas edenlerin dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20-24 Temmuz tarihleri arasında belediye başkanımızla yakın temas kuran vatandaşlarımızın kendilerine birkaç gün boyunca dikkat etmeleri, yakın çevreleriyle ve aileleriyle temas kurmamaları, ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri durumunda en yakın sağlık birimine müracaat ederek test yaptırmaları önemle rica olunur. Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük gibi şikayetleri bulunmayan vatandaşlarımızın Covid - 19 testi için sağlık birimlerini gereksiz yere meşgul etmemeleri önemle rica olunur. Belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını rabbimizden diliyor ve dualarınızı bekliyoruz."

                                         

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