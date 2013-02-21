Oettinger: Avrupa Birliği sürünerek Türkiye'nin kapısına dayanacak

Avrupa Birliği (AB) Komiseri Günther Oettinger, "Önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde bir bay ya da bayan Alman başbakanı yanına Fransız mevkidaşını da alıp dizlerinin üstünde sürünerek Ankara’ya gidecek ve Türklere ‘Bize katılın’ teklifinde bulunacak" dedi.

Günther Oettinger, AB’nin Türkiye’nin üyelik süreciyle ilgili yürüttüğü politikalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bild gazetesine göre Konrad-Adenaeur Vakfı’nın Brüksel’de düzenlediği bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan Oettinger, “İddiaya girerim ki, önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde bir bay ya da bayan Alman başbakanı yanına Fransız mevkidaşını da alıp dizlerinin üstünde sürünerek Ankara’ya gidecek ve Türklere ‘Bize katılın’ teklifinde bulunacak” dedi.

AB’nin yönetildiği Brüksel’i her şeye çok karışmakla da suçlayan Oettinger, “AB istediği ekonomik atılımları bir türlü yapamıyor. Ekonomik sıkıntı içinde olan birçok AB ülkesi var. Büyüyen sadece politikacıların okumak zorunda oldukları metinler” açıklamasında bulundu.

Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti eski Başbakanı olan Günther Oettinger, 2010’dan beri AB’nin enerji politikalarından sorumlu komiseri olarak görev yapıyor.