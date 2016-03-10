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Ekonomi
Deutsche Welle

OECD'den Yunanistan'a yoksulluk uyarısı

OECD, Yunanistan'ı yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle daha etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı.

10 Mart 2016 19:05


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Yunanistan'ın yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadelesini güçlendirmesini istedi. Örgütten yapılan açıklamada, mali ve ekonomik krizin sosyal sonuçlarına karşı uyarıda bulunularak, "Ekonomik durgunluk, çok sayıda kişiyi yoksulluğa sürükledi ve gelir adaletsizliğini artırdı" denildi. OECD, aynı zamanda Yunanistan'ın vergi kaçakçılığı ile mücadelesini sertleştirmesi ve vergi reformlarını hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

'Çocuk yoksulluğu arttı'

OECD uzmanları, Yunanistan ekonomisinin 2017 yılında yüzde 2 dolayında büyüme kaydedeceği beklentisi içinde. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, "Reformlar meyvelerini vermeye başladı, şimdi önemli olan reformların daha iyi duruma getirilmesidir" diye konuştu. Gurria, hem sosyal refahın sağlanması hem de rekabet gücünün artırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti. OECD Genel Sekreteri, "Artışa geçen çocuk yoksulluğuna karşı daha fazla şey yapılmalı" dedi.

Öte yandan ülkenin, sığınmacı krizi ile mücadelede desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi. Yunanistan'da bu yıl Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 0,1 oranında azalması bekleniyor. 2015 yılında Yunanistan ekonomisi, yaklaşık yüzde 0,2 oranında küçülmüştü. OECD, sığınmacı krizinin yanı sıra, kredi daralması ve küresel talepteki sarsıntıların Yunan ekonomisi için risk faktörü oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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