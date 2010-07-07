-OECD'DEN İSTİHDAM UYARISI PARİS (A.A) - 07.07.2010 - Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelere yaptığı çağrıda, mali krizden önceki seviyeye gelinebilmesi için 17 milyon iş gücü yaratılmasının zorunlu olduğu bildirildi. Bugün yayımlanan OECD istihdam raporunda, işsizlik oranının OECD'ye üye ülkelerde arttığı ve 2010 itibarıyla yüzde 8,6'ya çıktığı bildirildi. Raporda, ''istihdam yaratmak hükümetlerin öncelikli hedefi olmalı'' ifadesi kullanıldı. Rapora göre, OECD ülkelerindeki işsiz sayısı 47 milyona çıktı. İş aramayı bırakanlar ve yarım gün yerine tam gün çalışmak isteyenlerle birlikte bu sayının 80 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. OECD hükümetlere yaptığı çağrıda, bütçe açıklarıyla mücadele ederken ve kamu harcamaları kısılırken istihdam sorununun da unutulmaması uyarısı yaptı.