OECD'de 3 yeni üye

T24-

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, üç ülkenin katılımını bu sabah resmi olarak onaylayan OECD'nin, bugün kararı açıklaması bekleniyor.



İsrail, Estonya ve Slovenya'nın dünyanın önde gelen 31 ekonomisinin bulunduğu birliğe katılımının 27 Mayıs'ta Paris'te düzenlenecek resmi törenle hayata geçmesi belirtiliyor.



Üç ülkenin OECD'ye katılım müzakereleri 2007 yılında başlamıştı.



İsrailli yetkililer, ülkenin OECD'ye katılımının ardından uluslararası kredi notunun artacağını ve ülkenin daha fazla yatırım çekeceğini ifade ediyor.



Bir grup Filistinlinin, Merkezi Paris'te bulunan OECD önünde kararı protesto etmek amacıyla gösteri yapmayı planladığı belirtiliyor. (Cnntürk)