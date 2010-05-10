T24 LogoT24 Logo
Dünya

OECD'de 3 yeni üye

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İsrail, Estonya ve Slovenya'nın üyeliğini kabul etti.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İsrail, Estonya ve Slovenya'nın üyeliğini kabul etti. 


Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre, üç ülkenin katılımını bu sabah resmi olarak onaylayan OECD'nin, bugün kararı açıklaması bekleniyor.


İsrail, Estonya ve Slovenya'nın dünyanın önde gelen 31 ekonomisinin bulunduğu birliğe katılımının 27 Mayıs'ta Paris'te düzenlenecek resmi törenle hayata geçmesi belirtiliyor.


Üç ülkenin OECD'ye katılım müzakereleri 2007 yılında başlamıştı.


İsrailli yetkililer, ülkenin OECD'ye katılımının ardından uluslararası kredi notunun artacağını ve ülkenin daha fazla yatırım çekeceğini ifade ediyor.


Bir grup Filistinlinin, Merkezi Paris'te bulunan OECD önünde kararı protesto etmek amacıyla gösteri yapmayı planladığı belirtiliyor. (Cnntürk)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24