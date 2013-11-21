OECD: Zengin ülkeler daha mutsuz

OECD'nin yaptığı araştırmaya göre, refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde yaşayanlar daha mutsuz. Gelişmiş ülkelerde antidepresan kullanımında ciddi artış var.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü "OECD" gelişmiş ülkelerin antidepresan kullanımında ciddi artış görüldüğüne dikkat çekti.

OECD'nin verilerine göre, bazı gelişmiş ülkelerde her 10 kişiden 1'i antidepresan ilaç kullanıyor. ntvmsnbc.com'de yer alan habere göre İzlanda, Kanada ve Avustralya antidepresan kullanımının en yaygın olduğu ülkeler.

İspanya ve Portekiz'de antidepresan kullanımı ekonomik krizle birlikte yüzde 20 artış gösterdi. ABD'de de yetişkinlerin yüzde 10'u antidepresan kullanıyor.

Çin'de ise antidepresan piyasası son 3 yılda yüzde 20 büyüdü. Antidepresan kullanımı artarken, küresel depresyon seviyesinde artış görülmediği belitildi.

Psikiyatristler, hafif depresyon vakalarında bile ilaca başvuruluyor olmasından endişeli çünkü hafif vakalarda bile terapi yerine hemen ilaca başvuruluyor.