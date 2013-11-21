T24 LogoT24 Logo
Dünya

OECD: Zengin ülkeler daha mutsuz

OECD gelişmiş ülkelerin antidepresan kullanımında ciddi artış görüldüğüne dikkat çekti

21 Kasım 2013 13:48

OECD'nin yaptığı araştırmaya göre, refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde yaşayanlar daha mutsuz. Gelişmiş ülkelerde antidepresan kullanımında ciddi artış var.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü "OECD" gelişmiş ülkelerin antidepresan kullanımında ciddi artış görüldüğüne dikkat çekti.

OECD'nin verilerine göre, bazı gelişmiş ülkelerde her 10 kişiden 1'i antidepresan ilaç kullanıyor. ntvmsnbc.com'de yer alan habere göre İzlanda, Kanada ve Avustralya antidepresan kullanımının en yaygın olduğu ülkeler.

İspanya ve Portekiz'de antidepresan kullanımı ekonomik krizle birlikte yüzde 20 artış gösterdi. ABD'de de yetişkinlerin yüzde 10'u antidepresan kullanıyor.

Çin'de ise antidepresan piyasası son 3 yılda yüzde 20 büyüdü. Antidepresan kullanımı artarken, küresel depresyon seviyesinde artış görülmediği belitildi.

Psikiyatristler, hafif depresyon vakalarında bile ilaca başvuruluyor olmasından endişeli çünkü hafif vakalarda bile terapi yerine hemen ilaca başvuruluyor.

ETİKETLER

zengin ülkelermutsuzçinportekizispanyaantidepresandepresyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24