OECD ve Morgan Stanley Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye için en son 15 Temmuz'da yayınladığı raporda yüzde 3.9 olarak belirlediği 2016 ekonomik büyüme tahminini yüzde 2.9'a indirdi. Morgan Stanley de yayınladığı raporda, Türkiye için makro tamponlara yönelik risklerin arttığını belirterek, geçtiğimiz 10 yılda ortalama yüzde 3,9 olarak gerçekleşen büyüme oranının 2016-2018 döneminde yüzde 2,5 seviyesine gerilemesini beklediğini bildirdi.

Türkiye ekonomisinin önünde jeopolitik engeller ve belirsiz siyasi şartlardan kaynaklanan zorluklar olduğunun belirtildiği OECD raporunda, 2017 ve 2018 yıllarında ekonomik büyümede toparlanma beklendiği belirtildi.

OECD bugün yayınlanan ekonomik görünüm raporunda 2017 yılı için Türkiye ekonomisinin yüzde 3.3 büyüyeceğini tahmin ederken, bir önceki raporunda bu tahmin yüzde 3.7 olarak gerçekleşmişti. OECD 2018 için de ekonomik büyüme tahminini yüzde 3.8 olarak belirledi.

Raporda, "Belirsizlikler fazla ama mali politikalar, para politikaları ve alınan diğer tedbirler destekleyici ve 2016'nın son dönemi ve sonrasında hanehakı harcamalarını artıracaktır" denildi.

Ekonominin sert şoklara karşı dirençli olduğunun da belirtildiği raporda, "Ekonomik büyümenin hanehalkı tüketiminde görülecek toparlanma ve ihracattaki kademeli artış ile 2017'deyüzde 3.3 ve 2018'de yüzde 3.8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz" denildi.

OECD dış ticaret şartlarında iyileşme beklediğini ve böylece ihracatın kademeli olarak artış göstereceğini tahmin ettiğini de belirtti.

Bu yıla ait küresel büyüme beklentisi ise yüzde 2.9'da tutulurken, gelecek yıla dair beklenti 0.1 puan artırılarak yüzde 3.3'e yükseltildi.

Büyümenin gerilemesi bekleniyor

Morgan Stanley yayınladığı raporda, Türkiye için makro tamponlara yönelik risklerin arttığını belirterek, geçtiğimiz 10 yılda ortalama yüzde 3,9 olarak gerçekleşen büyüme oranının 2016-2018 döneminde yüzde 2,5 seviyesine gerilemesini beklediğini bildirdi.

Morgan Stanley, 2016'dan başlayarak bütçe açığı/GSYH oranının yüzde 2 seviyesine ulaşmasını beklediklerini de vurguladı.

Türkiye için 2016 GSYH büyüme tahminini yüzde 3,3'ten 2,7'ye indiren Morgan Stanley, 2016 3. çeyrekte büyümenin yıllık bazda -%0,4 olmasını beklediklerini belirtti. Morgan Stanley, Türkiye'de büyümenin 2009 ilk çeyrekten bu yana ilk kez çeyrek dönemde negatif gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

2017 için büyüme tahminini yüzde 3,0'dan 2,6'ya indiren Morgan Stanley, özel sektör yatırım harcamalarının büyümeye düşük bir katım yapmasını beklediklerini vurguladı.

Morgan Stanley, 2018 için büyüme tahminini ise yüzde 2,4 olarak ortaya koydu.

Dünya Bankası ve Merkez Bankası da düşürmüştü

Dünya Bankası, gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 3,5'te sabit tutarken, 2018 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e revize etti.

Dünya Bankası'nın notunda, “Başarısız darbe girişimi sonrasında, özel yatırımlar ve tüketimde yaşanan yavaşlama sebebiyle, 2016 yılına ilişkin büyüme tahminimizi aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,5'ten yüzde 3,1'e düşürüyoruz. Özel yatırımlar ikinci çeyrekte önemli ölçüde arttı, ancak başarısız darbe girişiminin riskten kaçınma davranışlarını artırarak, şirketlerin yatırım kararlarını ertelemelerine yol açtığı düşünüldüğünde, yılın geri kalanında bu artışın devam etmesi muhtemel görünmemektedir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay yapılan Beklenti Anketi sonuçlarına göre, Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisi geriledi. Banka'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9'a gerilemiştir. 2017 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,3 olarak gerçekleşmiştir.