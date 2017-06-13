OECD ülkelerindeki gelir eşitsizliği rekor düzeyde

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gelir dağılımındaki çarpıklığın toplumları bölme tehlikesi karşısında uyarıda bulundu. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria Berlin'deki bir konferansta yaptığı konuşmada, "Benzersiz duruma gelen gelir eşitsizliği sosyal bütünlüğü tehdit ediyor” dedi. OECD'ye göre gelir eğimi son 50 yılın en yüksek düzeyine çıktı. OECD ülkelerinde yaşayanların en zengin yüzde 10'unun geliri en yoksul yüzde 10'un gelirinin 9 katına çıkmış bulunuyor. 25 yıl önce zengin kesimin geliri en fakir yüzde 10'un 7 katını buluyordu.

Orta dereceli kalifiye işgücüne ihtiyaç duyulan işlerin oranı 1995 – 2015 yılları arasında yüzde 7,6 oranında azaldı. Yüksek ve düşük vasıflı işgücüne hitap eden işlerde ise yüzde 5,3 ve yüzde 2,3'lük artış kaydedildi. OECD'nin istihdam tahminleri raporuna göre fabrika işçileri hizmetler sektöründeki düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda kalıyor. OECD ülkelerindeki işlerin yüzde 9'unun yerini önümüzdeki yıllarda otomasyonun alması bekleniyor.

Almanya Çalışma Bakanı Andrea Nahles dijitalleşme ve küreselleşmedeki transformasyon sürecinin ‘üstesinden gelinebileceğini' söyledi. Nahles geçiş sürecinin hızlanması nedeniyle zamanın daraldığını ve modern teknolojilere geçişin ‘sarsıntısız' başarılamayacağını sözlerine ekledi.

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DW, dpa/AG, BÖ